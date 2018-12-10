Гонконг и Аргентина — новые направления международных стажировок программы Global Executive MBA — Деловой Петербург



Финансовый центр и важный торгово–транспортный узел Азии против страны с развивающейся экономикой в Латинской Америке.



Финансовый центр и важный торгово–транспортный узел Азии против страны с развивающейся экономикой в Латинской Америке: для студентов Global Executive MBA открыта новая уникальная возможность — отныне в рамках международных стажировок в Азии и Латинской Америке они побывают не только в индийском Хайдарабаде и бразильском Рио–де–Жанейро, но также в аргентинском Буэнос–Айресе и Гонконге. Кроме того, теперь, помимо Лингнанского университета (Lignan (University) College), в Гуанчжоу партнером Global Executive MBA является City University в Гонконге (City University of Hong Kong) — один из ведущих вузов мегаполиса. Благодаря этим нововведениям теперь участники программы получают не только высококлассное образование в области управления, но и возможность на практике познакомиться с особенностями экономической, политической и социальной ситуации в этих странах, а также завести полезные знакомства во время посещения как местных, так и международных компаний.



Гонконг — умный город в дельте Жемчужной реки

«Гонконг — это не только один из крупнейших мегаполисов в Юго–Восточной Азии и мощный финансовый и транспортный центр региона, но и один из ключевых торговых узлов мира. Также город является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, в частности в таких отраслях как финтех, электронная коммерция, большие данные (Big Data) и искусственный интеллект. К слову, Гонконг обладает и одной из самых прогрессивных информационно–телекоммуникационных инфраструктур в мире. Наши студенты смогут наглядно убедиться в этом в ходе посещения компаний и учебных занятий в Гонконге», — с воодушевлением рассказывает о новой стажировке декан WU Executive Academy и академический директор программы Global Executive MBA профессор Барбара Штеттингер.

В ходе пятидневного пребывания в Гонконге в рамках стажировки в Азии (ежегодно в январе), участников ждет очень насыщенная программа. Первые три дня по утрам студенты будут посещать занятия в City University of Hong Kong. «Наш новый партнер располагает широкой сетью международных связей — в частности, университет сотрудничает с бизнес–школой Carlson School of Management в США. Кроме того, удобное расположение университета в центральной части полуострова Коулун дает студентам прекрасную возможность совершать пешие прогулки после занятий и знакомиться с городом», — продолжает профессор Штеттингер. После обеда студенты будут посещать региональные и международные компании, чтобы из первых уст узнать о специфике их бизнеса и особенностях рынков, на которых они осуществляют свою деятельность.



Новый город Шэньчжэнь и встреча участников проекта Global–Team–Project в Гуанчжоу

На четвертый день участники программы отправятся в китайский город Шэньчжэнь, на юге граничащий с Гонконгом. Будучи одной из первых особых экономических зон Китая, этот новый, так называемый плановый город активно привлекает иностранных предпринимателей, поскольку, во–первых, это один из наиболее стремительно растущих городов мира, а во–вторых, доход на душу населения здесь самый высокий в стране. В последний день стажировки участникам предстоит поездка в Гуанчжоу, расположенный в 130 км, то есть по меркам Китая в двух шагах от Гонконга. Там они посетят еще две компании, а вечером смогут в неформальной обстановке пообщаться с коллегами по цеху, а именно студентами MBA программ Лингнанского университета, с которыми они вместе работают над проектом Global–Team–Project. Это дипломный проект программы Global Executive MBA, в котором также участвуют студенты MBA бизнес–школы Carlson School of Management.



В ритме танго: погружение в экономическую и деловую среду Аргентины

Около трети населения Аргентины, то есть порядка 14,5 млн человек живут и работают в агломерации Буэнос–Айреса. Образуя один из крупнейших столичных регионов Южной Америки, столица Атлантического побережья является одним из важнейших культурных центров страны.

Прежде чем на четвертый день отправиться в Бразилию — второй пункт назначения в рамках южноамериканской стажировки, в начале июля участники программы смогут тщательно изучить характерные особенности аргентинской экономики и бизнес–среды: «Помимо того, что участники получат бесценные знания о специфике переходной экономики этой страны, а именно сложной взаимозависимости экономических и политических факторов, у них также будет возможность побывать в кулуарах крупных международных компаний и познакомиться с их стратегиями выхода на международные рынки. Кроме того, анализируя конкретные кейсы в регионе, они научатся своевременно выявлять возможности для бизнеса и точно оценивать экономические, деловые и политические риски».

«Однако едва ли можно считать полноценной стажировку, участники которой получают только профессиональный опыт и не имеют возможности познакомиться со страной и ее культурой в целом. В Гонконге и Южной Америке участники смогут в полной мере насладиться всевозможными культурными мероприятиями, будь то экскурсия на гору Пан–ди–Асукар в Рио–де–Жанейро, занятие по аргентинскому танго или изысканный димсам–обед в «Тим Хо Ван», самом дешевом заведении в мире, включенном в знаменитый ресторанный рейтинг «Мишлен». Все–таки, помимо знаний, на стажировках мы обретаем незабываемые воспоминания, новые знакомства, а порой и друзей на всю жизнь», — уверена Барбара Штеттингер.

Весной 2019 года программе Global Executive MBA в WU исполнится 20 лет, и поэтому случаю выпускники программы смогут номинировать наиболее выдающихся кандидатов из своего бизнес–окружения на специальную юбилейную стипендию (20% Scholarship).

Победителей в конкурсе на юбилейную стипендию (двоих мужчин и двух женщин) определят до 5 января 2019 год. Стипендия позволит сократить стоимость обучения по программе Global Executive MBA на 20%.





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