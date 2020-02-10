Гончарук встретился с послом Канады: Говорили о визах. Новости политики

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с послом Канады Ларисой Галадзой упрощение визового режима

Об этом глава правительства сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Обсудили расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима для украинцев после визита оценочной миссии в мае, а также просмотр EDC инвестиционной деятельности по Украине», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что в 2020 году Украина может добиться упрощения визового режима с Великобританией, Канадой, Японией, Австралией и Южной Кореей.

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