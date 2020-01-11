Гончарук пообещал вывести экономику из «тени»

Фото: facebook.com/PMHoncharuk
Этот год станет годом детенизации украинской экономики, заявил Гончарук
Премьер анонсировал детенизацию украинской экономики до конца текущего года. Закрытие нелегальных АЗС и игорного бизнеса – начало борьбы, сообщил Гончарук.
Правительство Украины начало работу по детенизации украинской экономики и обещает ее завершить в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
«Теневые схемы — это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики», — отметил Гончарук.
По его словам, на сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.
«Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины», — подчеркнул Гончарук.
Ранее МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. При этом в 2015 году украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.
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