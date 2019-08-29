Гончарук назначен премьером: Как голосовали фракции. Новости политики

26 депутатов ВР от фракции «Европейская солидарность» и один внефракционный нардеп проголосовали против кандидатуры от партии «Слуга народа» Алексея Гончарука на пост премьер-министра

Об этом свидетельствуют результаты голосования в ВР, передает «ДС».

В частности, «за» проголосовали 247 нардепов от фракции партии «Слуга народа» (четверо не голосовали); 42 нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» не голосовали, «Европейская солидарность» — 26 голосов против (1 не голосовал), «Батькивщина» — 12 воздержались, 11 не голосовали; группа «За будущее» — 22 «за», «Голос» — 13 воздержались, четверо не голосовали; внефракционные — 21 нардеп поддержал Гончарука, один проголосовал против, четверо — не голосовали.

Читайте также: Будущий премьер Алексей Гончарук. Связи, скандалы и цитаты

Напомним, кандидатуру Гончаруку на пост главы правительства поддержали 290 депутатов.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник