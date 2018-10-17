Гончаров: Без инвестиций экономику Украины не спасти

Будущее экономики Украины: между крахом и дефолтом Реализация новой инвестиционной стратегии позволит увеличить приток иностранных инвестиций в Украину в разы — до $10 млрд в год.

Ну а пока, как известно из официальных данных НБУ (Национальный банк), чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в прошлом, 2017 году составил всего лишь 2,3 млрд долл. США. В этом, 2018 году сохранились те же самые проблемы.

Это провал, без мощного притока инвестиций мы не спасем украинскую экономику. Как изменить ситуацию к лучшему?

Необходимо реализовывать новую инвестиционную стратегию. Это путь к внедрению Комплексной программы развития инвестиционной и инновационной деятельности, которая будет утверждена в следующем, 2019 году постановлением нового состава Кабмина. Где совершенствование банковской и небанковской систем, рынка капитала и бизнеса хеджирования рисков будет подчинено потребностям обеспечения экономического роста и инновационного развития с созданием в Киеве международного инвестиционного хаба.

И начинать проект реализации новой инвестиционной стратегии будем с организации деятельности Ассоциации участников рынка капитала (АУРК), привлекая для этой работы наиболее инициативную и профессиональную часть нашего рынка. Что позволит эффективно заниматься развитием структурных и институциональных составляющих международного инвестиционного хаба в соответствии с законопроектом «О рынках капитала и регулируемых рынках», а также формировать кадровый резерв для центральных органов власти и субъектов национального рынка капитала.

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