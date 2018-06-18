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Голосовые помощники и облачные вычисления. Почему стоит покупать Amazon

E-commerce 18 Июн 2018
Голосовые помощники и облачные вычисления. Почему стоит покупать Amazon
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Голосовые помощники и облачные вычисления. Почему стоит покупать Amazon

Сильные позиции в ретейле, облачных вычислениях и сфере голосовых помощников – основные причины будущего роста котировок акций Amazon, считают аналитики ИК «Фридом Финанс».

Amazon

AMZN

$1 900

(+10,4%)

Прогноз

18 июн 2019
К дате

Фридом Финанс
Аналитик

86%

Надежность прогнозов

Американская компания Amazon имеет сильные позиции сразу в нескольких перспективных отраслях:

  • электронная коммерция. Рост рынка электронной коммерции США в прошлом году ускорился до 16%, против 14% в 2016 году. Amazon как самый крупный игрок этого сегмента является основным бенефициаром;

  • наряду с развитием онлайн-торговли Amazon наращивает продажи в сегменте облачных вычислений, и также не уступает никому лидерских позиций в этом сегменте;

  • еще одним перспективным направлением для Amazon является развитие рынка голосовых помощников и умных динамиков. Продукты Echo с голосовым помощником Alexa становятся важной частью экосистемы Amazon и проникают в дома все большего количества американцев.

Компания демонстрирует быстрый рост выручки и генерирует высокие денежные потоки. Сильные позиции в ретейле, облачных вычислениях и сфере голосовых помощников – основные факторы будущего роста Amazon. По расчетам ИК «Фридом Финанс», потенциал роста бумаг составляет 11,6%, рекомендация – покупать акции онлайн-ритейлера.

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