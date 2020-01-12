Голос Мордора: Стеклянные бусы неоколониализма

Раньше сложнее было. Намного. Колониальная система конечно же всегда приносила доход хозяевам колоний, но в какой-то мере была и обременительна. А порой — откровенно неэффективна. Выкачивание богатств из колоний стоило метрополиям достаточно больших усилий. В первую очередь, разумеется, на территории колоний необходимо было держать достаточно большой армейский контингент, который выполнял полицейские и карательные функции. Туземцев необходимо было держать в узде, заставлять работать, пресекать любые любые мысли о свободе и независимости. Да и восстания порой случались, подавление которых приносило странам-метрополиям достаточно большие издержки.

На территориях колоний приходилось содержать полноценный правительственный аппарат. С генерал-губернатором, с массой чиновников бюрократов. Разумеется, многие из них были не чисты на руку и очень многое из того, что добывалось для метрополии, присваивали себе. Местных царьков и вождей тоже необходимо было прикармливать и содержать сытыми и пьяными. Одно дело, когда их народ умирая от голода вкалывает на каких-нибудь хлопковых, каучуковых, или каких-либо других плантациях, но элита есть элита, пусть даже и туземная. Обижать нельзя.

Ну и, конечно, доставка богатств в метрополию – дело опасное и ненадёжное. Пираты, конкуренты, ненадёжность тогдашних технологий. В общем эффективность колониальной системы была очень далека от совершенства. Но, тем не менее, именно на колониальной системе поднялось очень много стран, сколотивших невиданные богатства именно в тот период.

20-й век, казалось бы, изменил очень многое. Мощное национально-освободительное движение в колониях привело к тому, что почти все колонии получили независимость. Мировая экономика неузнаваемо изменилась, произошёл невиданный технологический скачок. Но не думайте, что колониальная эпоха закончилась. Ведь ограбить слабого – святое дело. И не важно, какими методами. Тем более, что методы эти очень сильно изменились и новый колониализм стало возможным маскировать экспортом свободы и демократии. Раньше приходилось просто высаживать в колонии солдат, огнём и мечом покорять туземное население, не мудрствуя лукаво, изобретая для этого какое-либо благозвучное прикрытие. Хотя и тогда уже говорили, что «несут варварам цивилизацию», но свобода и демократия – это куда лучше и удобнее. В общем, лицо у неоколониализма куда более приятно. Да и клыки кровью не измазаны. Не потому, что они не кровавы, а потому что клыки эти очень быстро отмывают от крови политтехнологи и журналисты. К слову, журналистика сейчас тоже свободна и независима, примерно, как и новые колонии.

Давеча Дональд Трамп сделал очень важное заявление по Ираку. Мол, если Ирак не захочет платить США за вывод войск, он всё равно заплатит. Так, или иначе. По очень простой причине – деньги Ирака за торговлю главным достоянием страны, нефтью, хранятся в США, на счетах американских банков. Вот это, собственно, и есть самая высшая форма неоколониализма. Очень просто и доходчиво сформулированная американским президентом. Вы можете делать что хотите, говорить о какой угодно свободе, мечтать о чём угодно, но всё это, ребята, абсолютная чушь. Потому что ваши денежки находятся у нас. И хрен вы их увидите. Причём в любом случае – будете вы хорошими послушными мальчиками, или же нет.

По сути почти весь нефтеносный Ближний Восток — сейчас колония США. Разве что только непокорный Иран всячески противится встраиваться в эту великолепную и удобную модель. Да, многие страны нефтеносного Персидского залива сказочно богаты, города застроены красивейшими небоскрёбами, по шикарным дорогам носятся самые последние и дорогие изделия мировой автопромышленности, которые редко увидишь в других странах, но… все деньги этих стран находятся в США. Нефтедоллар вовсе не миф. Это главный инструмент современной колониальной политики в отношении этих стран. И хорошо всё лишь до той поры, пока всё хорошо. Хотя, звоночки уже были. Во время одного из мировых кризисов Саудовская Аравия пожелала вывести значительную часть своих денег из США для поддержания своей экономики. И получила отказ.

Правда и старые, проверенные методы колонизации тоже никто не отменял. Достаточно посмотреть на количество американских военных баз в этих странах. Конечно, они находятся там вроде бы для поддержания порядка и безопасности самих этих стран, регион-то очень неспокойный. Но неспокойный он исключительно из-за политики самих США, которым выгодно поддерживать напряжённость и хаос в этом важнейшем регионе мира. Кстати, занятно, что тот же Иран, в котором «бесчеловечный кровавый режим», куда демократичнее и свободнее, чем некоторые «друзья и союзники» США в регионе Персидского залива. Но это никого не волнует. Ведь когда-то была произнесена сакральная фраза – «Он сукин сын, но он наш сукин сын».

И не думайте, что неоколониализм США это только Ближний Восток. На самом деле, это и Япония, это Европа. Это и многие страны Южной Америки. Причём многие страны сами, добровольно отдали себя в эту колониальную зависимость тогда, когда формировалась современная финансовая система, главным элементом которой является американский доллар. Доллар – это современный солдат армии метрополии на территории её колоний. Солдат куда более эффективный, чем все солдаты армий прошлого, со всеми их линкорами и фрегатами, доспехами и пушками, пулемётами и самолётами. Доллар это и современные стеклянные бусы, и огненная вода, и самое смертоносное оружие в одном лице. Идеальный колонизатор.

Проблема только в том, что колонизация остаётся колонизацией. И рано, или поздно, народы колонизированных стран начинают понимать, что у них нет никакой свободы и независимости. Особенно тогда, когда в результате каких-то мировых финансово-экономических потрясений, их начинают активно обезжиривать. И время, когда это обезжиривание начнётся, уже наступило. Пусть это пока и не слишком заметно, но мир просто находится лишь в самом начале этого процесса. Всё ещё впереди.

Голос Мордора, специально для News Front

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