Голос из оккупации

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Разговоры о нарушении избирательных прав переселенцев и жителей временно оккупированных территорий ведутся еще с 2014 года. Мол, их лишили голоса, потому что власти, чьим электоратом они не являются, это выгодно. По этому поводу Украина получала и замечания со стороны международных партнеров, поскольку право избирать и быть избранным записано в Основном законе нашей страны.

Впрочем, в реальности внутренне перемещенные лица могли проголосовать еще в 2014-м. Правда, соблюдая определенную процедуру – путем изменения избирательного адреса. К сожалению, по информации гражданской сети «Опора», в 2014 году на президентских и парламентских выборах такой возможностью воспользовались около 120 тысяч человек. Причем, по словам координатора избирательных программ «Опоры» Ольги Айвазовской, далеко не все они были переселенцами. «В основном, это те, кто проживает не по месту своей регистрации», — отметила она.

Изменилось ли что-то за четыре года? Согласно одного из последних соцопросов, голосовать на выборах в 2019 году планируют приблизительно 41% переселенцев (33% не будут принимать участия в выборах, а 24% еще не определились). А вот о том, как они могут реализовать свое право голоса внутренне перемещенные лица, к сожалению, до сих пор не осведомлены. 31% респондентов отметили, что не намерены голосовать на предстоящих выборах из-за того, что, как переселенцы, они не имеют на это права! Еще 16% опрошенных заявили, что не знают, как голосовать в месте перемещения.

«Такие цифры, мягко говоря, неприятны. По сути, внутренне перемещенные лица не знают, что имеют право участвовать в выборах в Украине. Мне сложно представить, как такое вообще может быть», — отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя результаты этого опроса.

Действительно, процедура для людей, имеющих на руках справку переселенца, более-менее понятна: не менее, чем за пять дней до голосования нужно обратиться в органы Государственного реестра избирателей по месту проживания, взяв с собой паспорт и справку переселенца, написать заявление о смене места голосования (не по месту прописки) и в день проведения выборов пойти и проголосовать.

Другое дело – жители временно оккупированных территорий, которые, до недавнего времени, вовсе не могли воспользоваться своим правом отдать свой голос на выборах. По словам Айвазовской, дело в том, что организация и администрирование голосования на неподконтрольных Украине территориях не представляется возможной — Центральная избирательная комиссия не способна контролировать такой процесс.

Но ЦИК нашел выход. В сентябре текущего года комиссия упростила процедуру голосования на выборах как для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), так и для жителей неподконтрольных Украине территорий. В ЦИК приняли решение, что, имея донецкую, луганскую или крымскую прописку, прилагать справку переселенца, регистрируясь в Госреестре избирателей, не нужно.

ЦИК упростила процедуру голосования на выборах и для жителей неподконтрольных Украине территорий/ фото УНИАН

Вместе с тем, просто приехать с паспортом в любой населенный пункт на подконтрольной Украине территории в день голосования и сделать свой выбор тоже не получится. Пересекать КПВВ придется дважды.

В первый раз – начиная с 31 декабря 2018 года, но не позднее, чем за пять дней до голосования – нужно с паспортом приехать в один из населенных пунктов, где действуют органы Госреестра избирателей (проверить эту информацию можно здесь) и подать заявление о смене места голосования. Второй раз приехать нужно будет уже в день голосования.

«Это решение действительно облегчит процедуру реализации избирательного права жителями временно оккупированных территорий. До принятия этого решения они должны были предоставить подтверждение о месте фактического проживания по конкретному адресу на территории соответствующего избирательного участка. Переселенцы обычно предоставляли справку ВПЛ, но у жителей временно оккупированных территорий такие справки отсутствуют. И, по понятным причинам, нет и договора аренды жилья (на подконтрольной Украине территории), который также мог быть подтверждающим документом», — отмечает экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

Вместе с тем, по ее мнению, даже огромное желание жителей временно оккупированных территорий принять участие в голосовании на выборах, вовсе не означает, что они сумеют воспользоваться своим правом. «Большинству помешает сделать это сложная и затратная процедура пересечения линии разграничения», — подчеркивает она.

Дело в том, что только одна поездка — не в самых лучших условиях, пересаживаясь из одного транспортного средства в другое — в обе стороны в пределах Донецкой и Луганской областей стоит от 500 гривен. А нужно будет сделать две таких поездки.

Не исключено, что оккупанты в день голосования могут закрыть пункты пропуска со своей стороны / фото Министерство обороны Украины

Кроме того, не следует исключать, что оккупанты в день голосования могут закрыть пункты пропуска со своей стороны, чтобы помешать украинцам реализовать свое право голоса.

А вот вероятность того, что проукраинских граждан могут вычислить именно потому, что они примут решение проголосовать на выборах, что для них чревато проблемами в оккупации, Олеся Цыбульская исключает. «Не думаю, что у оккупантов имеется возможность это сделать, поскольку каждый день линию разграничения пересекает около 40 000 человек в обе стороны. Вычислить тех из них, кто едет именно голосовать, а не по другим делам, вряд ли возможно», — считает она.

В свою очередь, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко видит и другие риски. «С одной стороны, это супердемократия. С другой – огромное поле для административного ресурса… То есть, с одной стороны мы видим расширение демократии, хотим, чтобы люди, которые сохранили связь с Украиной и остались в Украине, имели право голосовать. С другой стороны, мы попадаем под московское изобретение, которое называется «опыт мобильного избирателя». И использовать его можно, как угодно», — убежден он.

По его словам, это позволяет фальсифицировать результаты волеизъявления граждан в день голосования. «Условно, нужные списки избирателей с неподконтрольных Украине территорий заранее готовятся в разных городах. В день голосования на избирательные участки нужных населенных пунктов привозят нужных людей. Те показывают паспорт, голосуют, и едут дальше, в другой населенный пункт. Еще совсем недавно в украинских реалиях это называлось «карусель»», — рассказывает он и добавляет, что так можно «вбросить» до 300 тысяч голосов.

С таким мнением в корне не согласна замглавы «Комитета избирателей Украины» Наталья Линник. По ее словам, Госреестр избирателей достаточно защищен, чтобы не допустить «каруселей». Ведь на избирательные участки списки избирателей будут попадать непосредственно из реестра. Поэтому граждане, которые придут голосовать в день выборов, будут привязаны к конкретному участку. «Именно поэтому сначала избиратель должен пройти процедуру регистрации раньше даты голосования», — подчеркнула она.

По словам замглавы КИУ, Госреестр избирателей достаточно защищен, чтобы не допустить «каруселей» / Фото УНИАН

По ее словам, гораздо более проблемным является вопрос информирования избирателей на оккупированных территориях о том, что они могут принимать участие в выборах в 2019 году. «Хотя, поскольку это важный вопрос, об этом довольно часто говорят, к примеру, на радиостанциях, которые транслируют на Донбасс и Крым. Думаю, кто активный, тот услышит», — отмечает Линник.

В свою очередь, политический эксперт Тарас Чорновил развенчивает и миф о том, что, при желании, некоторые политики могут организовать массовое голосование в «приграничных» районах. «Во-первых, потому, что жители оккупированных территорий, в большинстве своем, не интересуются тем, что происходит на подконтрольных Украине территориях, им не интересны какие-либо процессы в Украине, в том числе, выборы. Во-вторых, в таких количествах, которые могли бы значительно повлиять на политический расклад, вывезти с оккупированных территорий на голосование активное население вряд ли удастся. В-третьих, процедура пересечения КПВВ не происходит без соответствующих проверок, поэтому если будет попытка организовать на голосование несколько сотен «титушек» из того же Донецка, совсем не факт, что у них будет шанс беспрепятственно выехать на подконтрольную Украине территорию и после голосования вернуться обратно. И последнее — поскольку Госреестр избирателей достаточно защищен, дважды в нем зарегистрироваться не выйдет. Как следствие, дважды проголосовать тоже не получится», — убежден Чорновил.

К слову, чтобы не допустить нарушений вроде использования «каруселей», до выборов Верховная Рада еще может усилить уголовную ответственность за нарушение избирательного законодательства. Правда, когда-то в парламенте уже рассматривался законопроект, которым, в частности, предусматривалось наказание за неоднократное голосование, передачу бюллетеня или его подделку, и даже за продажу своего голоса. Тогда для результативного голосования за документ не хватило лишь трех голосов.

Татьяна Урбанская

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