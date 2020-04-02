Голод — это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Власти Украины стоят перед непростым выбором: продлевать связанный с коронавирусом карантин, чтобы минимизировать распространение заболевания, или снять часть ограничений, дабы оживить экономику, которая летит в пропасть. «Апостроф» разбирался, каков запас прочности у украинской экономки и простых украинцев.

Условия действующего в Украине в связи эпидемией коронавируса карантина могут быть ослаблены через некоторое время. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Разумеется, все будет зависеть, в первую очередь, от ситуации с заболеваемостью и динамикой ее распространения. Однако есть и другая причина – экономика. «У большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не настолько богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — заявил Шмыгаль.

Конкретные шаги, как ожидается, будут обсуждаться после Пасхи, то есть в 20-е числа апреля – это как раз время накануне истечения срока действующего карантина, да и пик заболеваемости, возможно, наша страна будет проходить именно в это время.

Напомним, ограничительные меры в связи с коронавирусом были введены 12 марта – на карантин были отправлены все учебные и дошкольные заведения, также закрыли учреждения общепита, салоны красоты, спортивные залы, торговые центры и другие места массового скопления людей. С 17 марта остановил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре. Кабмин на своем заседании 25 марта официально продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

По сравнению с другими странами, в Украине на сегодня количество заболевших, по крайней мере, если говорить об официально зарегистрированных, невелико. На утро 2 апреля в стране было 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 — летальные.

Но, например, в США, которые недавно вышли на первое место в мире по числу заболевших (общее количество на начало апреля превышало 200 тысяч человек, умерших – более 5 тысяч человек), идет дискуссия о том, как не «убить» экономику, но при этом продолжать эффективно противостоять коронавирусу.

Даже доктор Евгений Комаровский, говоря о том, какими могут быть наихудшие последствия распространения эпидемии коронавируса, отметил, что самый плохой сценарий – экономический. «Потери, безработица, куча проблем, связанных с тем, что мы сейчас творим», — подчеркнул он.

Худо от добра

Но сколько продержится украинская экономика в условиях карантина? Когда будет достигнута точка невозврата?

По словам эксперта института GROWFORD Алексея Куща, точка невозврата начала формироваться еще до ситуации с коронавирусом, так как бывшее украинское правительство, можно сказать, не выдержало психологического напряжения в ожидании кризиса и решило собственноручно убить экономику. «Мы занимались маниловщиной — о 40% роста за пять лет, о привлечении 50 миллиардов долларов инвестиций и т.д. А потому мы подошли к нынешней ситуации со своим рукотворным кризисом, который у нас наступил на три месяца раньше, чем во всем мире», — сказал он в комментарии «Апострофу».

Фото: Getty images

Кущ напомнил, что рецессия в промышленности в Украине началась еще в 2019 году (общее падение за прошлый год составило 1,8%, — «Апостроф»), падение ВВП — на 0,5% — было зафиксировано в январе 2020 года. При этом в первые месяцы текущего года уже полным ходом раскручивался бюджетный кризис: «20% недобора, по сравнению с планом, 27 миллиардов гривен — минус, бюджетная дыра. А, если добавить 3 миллиарда гривен невозмещенного НДС (экспортерам) и 10 миллиардов гривен, которые были перечислены «Нафтогазом» в качестве авансового платежа по налогам, то получаем финансовую дыру в 40 миллиардов гривен в январе-феврале, которая никак не связана с коронавирусом».

По словам эксперта, с учетом вышесказанного, мобилизационные возможности украинской экономики не превышают одного месяца. «Это – максимальный срок, в течение которого экономика и население могут продержаться. А, с учетом того, что нынешняя ситуация наслаивается на рукотворный кризис, а также, потому что не была создана подушка безопасности, кумулятивный эффект будет еще тяжелее», — подчеркнул Кущ.

По мнению директора экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолия Амелина, правительство Украины стоит перед очень сложной дилеммой – продолжать карантин, растягивая во времени пик заболеваемости, или перезапустить экономику, не дав при этом людям умереть с голода. «Если продлевать карантин, то про голод — это не метафора», — написал эксперт в Facebook. Он отметил, что в среднем у населения деньги закончатся к середине апреля.

Амелин также обратил внимание на то, что карантин в Украине спасает столько же жизней, сколько из-за него мы можем потерять без возможности лечить людей от других болезней.

Все это приведет к социальным протестам, погромам магазинов, голодным бунтам и, как следствие, к введению чрезвычайного положения. Таким образом, считает Амелин, все это помножит на «ноль» заслуги карантина по нераспространению вируса.

Помимо прочего, отметил специалист, будет расти безработица, в том числе скрытая, ВВП по итогам года упадет на 10%, дефицит бюджета превысит 300 миллиардов гривен, местные бюджеты будут недополучать в месяц 5-7 миллиардов гривен. «Как финансировать медицину и социалку в такой ситуации?» — риторически спрашивает Амелин.

Кстати, в новостях прошла информация, что в Италии уже начинаются погромы продовольственных магазинов. Впрочем, как отмечает Алексей Кущ, украинцы, в принципе, склонны к тому, чтобы покупать продукты с запасом, при первых признаках кризиса начинают все сметать с полок, а потому в нашей стране такого, как в Италии, скорее всего, не будет. «Я думаю, что даже по истечении месяца нам голодные бунты не грозят, но в Украине может усилиться социальная напряженность (которая и без того высокая, – «Апостроф»). Люди, может, и не будут голодать, но будет расти озлобление. У нас будут громить не магазины – эксцессы могут носить более серьезный характер», – отметил специалист.

Продуктовый магазин, ИталияФото: Getty images

Баланс интересов

Здесь возникает закономерный вопрос: как найти баланс между карантином и экономикой?

Очевидно, что ограничения нужно постепенно ослаблять, а некоторые – отменять. А экономическую активность необходимо как можно скорее оживлять.

По словам Алексея Куща, в нынешней ситуации для перезапуска экономики нужны несколько составляющих. «Первая часть – это льготы для бизнеса, вторая – прямые безвозвратные дотации, и третья часть – это кредитная программа, которую можно запускать только после завершения карантина, потому что сейчас она абсолютно бессмысленна. Это будет кредит на «ремонт» бизнеса», — считает специалист.

Анатолий Амелин, в свою очередь, считает, что люди, особенно старшего возраста, которые потеряли зарплату, должны получить компенсацию, также частные предприниматели (так называемые ФОПы) должны получить частичную компенсацию потерь оборота вследствие карантина. Целесообразно на срок действия карантина плюс один месяц отменить уплату единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кроме того, отмечает он, бизнес должен получить отсрочку на уплату налогов на срок действия карантина плюс один месяц, должна быть разработана система льготных кредитов (без залогов и со ставкой до 10%), также должно быть запущено кредитование бизнеса через банки под госгарантии. Обязательно нужна господдержка экспортеров.

Где брать на все это деньги? Во-первых, нужна оптимизация расходов госбюджета, считает Амелин. Кроме того, по его словам, «мягкая девальвация» до 30 гривен/доллар позволит увеличить доходы экспортеров и поступления в бюджет. Увеличивающийся бюджетный дефицит будет финансироваться за счет долговых обязательств. Также Украине нужны займы международных финансовых организаций.

От себя добавим: учитывая, что сейчас возможностей для привлечения финансирования не так много, особенно актуальным становится сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). А для этого, как известно, нужно просто принять закон.





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