Goldman Sachs назвал пять «акций будущего», которые заменят FAAMG — Минфин

На рынке акций вскоре взойдут новые звезды, а лидеры прошлых лет, знаменитый FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google), отойдут на второй план. Об этом пишет Profinance со ссылкой на главного стратега Goldman Sachs по рынку акций США Дэвида Костина.

Причины переоцененности FAAMG

По словам стратега, есть целый ряд причин от переоцененности FAAMG и опасений, что они вот-вот утратят моментум роста, до чисто структурных соображений.

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Например, многие управляющие активами не могут занимать позицию в акциях одного эмитента, вес которой превышает 5% их портфеля, тогда как доля некоторых технологических супергигантов часто превышает те же 5% в бенчмарковых фондовых индексах.

Есть и другие соображения.

В частности, сегодня на долю FAAMG приходятся 23% капитализации S&P 500 и целых 39% капитализации Russell 1000, пишет эксперт.

В начале 2000-х годов на пике пузыря доткомов наблюдалась схожая картина, когда на долю пяти крупнейших компаний (тогда это были Microsoft, Cisco, GE, Exxon и Intel – прим. ProFinance.ru) приходились 18% капитализации S&P 500. Однако вскоре все изменилось.

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Спустя пять лет этот показатель опустился до 12%, а через двадцать лет — и вовсе до 8%. При этом доля FAAMG в капитализации S&P 500 составляла в 2000 году всего 3%, а сегодня — уже целых 23%.

Лишь одна компания из старой пятерки лидеров рынка эпохи доткомов сохранила свои позиции: это Microsoft. А Facebook, занимающий достойное место в FAAMG, вошел в индекс S&P 500 всего восемь лет назад.

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Вывод

Вывод из этого такой: по мере роста компаниям становится все труднее сохранять прежние темпы развития, пишет Дэвид Костин.

Кроме того, появляются и риски утраты доли рынка вследствие законодательного регулирования. Например, Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США ведут расследования в отношении четырех из пяти компаний FAAMG, за исключением Microsoft.

Goldman Sachs ищет будущих звезд рынка акций, исходя из показателей последних лет и перспектив на будущее. В частности, продажи подходящего кандидата должны были расти на 10% на протяжении каждого из последних двух лет, а прогнозы на будущее должны подразумевать аналогичный ежегодный рост этого показателя в ближайшие два года.

В список таких кандидатов вошла 21 компания, после чего банк применил второй фильтр, который заключается в том, что эти эмитенты должны иметь отношение к одной из пяти наиболее перспективных отраслей ближайшего десятилетия:

компьютеризация сферы здравоохранения;

цифровая трансформация бизнеса

автоматизация рабочего процесса;

электронная коммерция и цифровые платежи,

наука о жизни (область здравоохранения, которая занимается разработкой лекарств и методов лечения медицинских проблем, которым подвержены широкие слои населения).

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Новая пятерка

На выходе Goldman Sachs назвал следующие пять компаний, которые вскоре должны стать новыми звездами рынка акций и определить, как будет выглядеть ближайшее дсятилетие. Это:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) — биотехнологии;

Autodesk, Inc. (ADSK) — программное обеспечение;

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) — финансовые услуги;

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) — здравоохранение; и

ServiceNow, Inc. (NOW) — информационные технологии.

Новая звездная пятерка получила сокращенное название VAPIN.

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