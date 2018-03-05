Goldman Sachs: мировая экономика бьет тревогу

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Москва, 5 марта — «Вести.Экономика». Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.

Банк Goldman Sachs обращает внимание на опережающий индикатор.

Сразу 7 из 10 базовых компонентов Goldman Sachs’ Global Leading Indicator (GLI) в феврале продемонстрировали снижение, хотя и не слишком значительное.

Импульс, который отражает изменение месяц к месяцу, снизился с 0,249% до 0,234%, что является самым низким показателем с марта 2016 г.



Глобальный опережающий индикатор (GLI) Goldman Sachs предназначен для выявления ранних сигналов глобального промышленного цикла на ежемесячной основе.

Отметим, что единственным компонентом, который продемонстрировал значительное улучшение, стали первичные обращения за пособиями по безработице в США, которые упали до 49-летнего минимума.

Худшую динамику показало отношение запасов к продажам (inventory/sales ratio), а также взвешенные по объему торговли с австралийским и канадским долларами индексы.

Кроме того, снизился глобальный компонент новых заказов.

Стоит сказать, что тревожный сигнал индикатора Goldman Sachs совпал с ухудшением макроэкономической статистики по G10, которая оказалась хуже ожиданий.

Zerohedge

Довольно странно рассуждать о синхронном восстановлении мировой экономики, когда крупнейшие из них на данный момент исчерпали свой импульс.

Многие эксперты отмечают, что темпы роста мировой экономики во многом зависят от темпов роста экономики КНР, а там в свою очередь многое зависит от кредитных ресурсов.

В связи с этим стоит отметить, что кредитный импульс в Китае также начал замедляться.

Zerohedge

После массового наращивания долгов в течение последнего десятилетия правительство ведет тотальную войну с долговым бременем. В декабре председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сокращение долга стало одной из «критически важных битв», которую Пекин будет проводить в течение следующих трех лет наряду с сокращением загрязнения окружающей среды и борьбой с бедностью.

Регулирующие органы вскрыли «теневой» банковский сектор, и правительство решило притормозить деятельность Anbang Insurance Group, HNA Group и Dalian Wanda Group — конгломератов, которые потратили миллиарды на заемные средства для накопления трофейных активов по всему миру. 23 февраля регулирующие органы обвинили основателя Anbang У Сяохуэй в мошенничестве и растрате.

Вместе с тем эти усилия дали понять решимость Пекина очистить финансовую систему от чрезмерного риска – идея, о которой будет сообщено, когда начнется Национальный народный конгресс 5 марта. В ходе этого процесса регулирующие органы помогли облегчить опасения того, что годовой долг Китая приведет к системному кризису в связи с глобальным финансовым кризисом 2008 г. или азиатским финансовым кризисом 1997 г.

Однако, несмотря на все это, сохраняются страхи. Во-первых, существуют затяжные опасения по поводу огромного размера массива долгов Китая. По оценке UBS, они составляют 272% от ВВП в конце 2017 г. Также растет беспокойство о потенциальных последствиях усилий властей по снижению этого объема долга.





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