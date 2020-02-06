Goldman Sachs: коронавирус вычтет 2% из мирового ВВП

Удар, который коронавирус нанес по экономике Китая, напрямую вычтет из мирового ВВП 1% в первом квартале, прогнозирует главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус. А косвенный ущерб от коронавируса, включающий падение экспорта в Китай и сокращение расходов китайских туристов за рубежом, доведет эти цифры до 2% (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает процентную долю этих показателей в мировом ВВП).

Сегодняшняя ситуация сильно отличается от 2003 года, когда по миру прокатилась эпидемия атипичной пневмонии, отмечает эксперт. С тех пор доля Поднебесной в мировой экономике резко выросла, и некоторые азиатские страны попали от него в сильную экономическую зависимость (ProFinance.ru: график ниже отражает объем экспорта в Китай и доходы от китайских туристов в % от ВВП разных стран и регионов).

«Агрессивный ответ (на коронавирус — прим. ProFinance.ru) со стороны властей Китая и других стран резко сократит скорость распространения эпидемии к концу первого квартала», — прогнозирует господин Хациус. — «Если так и произойдет, то в следующих кварталах мировая экономика должна стабилизироваться. Таким образом, вспышка коронавируса вычтет из мирового ВВП за весь 2020 год всего 0.1-0.2%».

Если же при неблагоприятном развитии событий пик распространения коронавируса придется на второй квартал, то по результатам года эпидемия вычтет из мирового ВВП 0.3%.

«Коронавирус не заставил нас изменить свой базовый прогноз о том, что спад мировой экономики остался позади, и теперь ее рост начнет ускоряться», — пишет эксперт. — «Этому будут способствовать окончание торговой войны и недавнее смягчение денежно-кредитной политики по всему миру».

Эксперт полагает, что ведущие центробанки больше не будут смягчать ДКП, и в этом году ставки будут снижены лишь в нескольких развивающихся странах.

В декабре 2018 года Goldman Sachs прогнозировал, что в 2019 году ФРС четырежды повысит ставки, но вместо этого она их трижды снизила.

По теме:

Центробанки готовят свою вакцину от коронавируса

Китай проговорился про реальные масштабы эпидемии коронавируса?

FOX: ситуация в Китае намного хуже, чем ее преподносят власти

Источник