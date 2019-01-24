GoDirect Trade (блокчейн для продажи деталей самолетов) — TAdviser

2018: Запуск платформы

В конце 2018 года Honeywell запустила свою одну из первых блокчейн-систем в сфере корпоративной торговли. Речь идет о платформе для продажи авиазапчастей GoDirect Trade.

Honeywell использует блокчейн, чтобы убедиться, что документы, удостоверяющие качество продукции, и изображения соответствуют детали, выставляемой на продажу. У компаний есть подразделение Honeywell Aerospace Trading (HAT), которое продает бывшие в употреблении сертифицированные запчасти, а не только продукты Honeywell. Благодаря новой платформе компания делает шаг вперед, позволяя покупателям и продавцам общаться напрямую, говорится в пресс-релизе.

С декабря 2018 года шесть крупных аэрокосмических компаний — Dassault Falcon Jet, StandardAero, Turbo Resources, H+S Aviation, Honeywell Inertial Measurement Units и WG Henshen — представили свою продукцию в онлайн-магазине. К концу 2019 года Honeywell планирует привлечь свыше 100 компаний.

Honeywell запустила блокчейн-систему для продаж деталей самолетов через интернет

Несмотря на то, что электронная коммерция охватывает многие сферы, она не получила широкого распространения в аэрокосмической отрасли.



К началу 2019 года 2,5% всех транзакций в этой области совершаются в режиме онлайн, — говорит генеральный менеджер Honeywell GoDirect Trade Лиза Баттерс (Lisa Butters). — До сих пор возможность покупать запасные части онлайн, сравнивая цены, видя изображение продукта и необходимые сертификаты, в одном месте была невообразима для авиационной отрасли.



Возможность хранить историю продукта и все сертификаты качества, которые предлагает технология блокчейн, является привлекательной для аэрокосмического сектора. В 2018 году компания Accenture опубликовал исследование, согласно которому 86% аэрокосмических или оборонных компаний ожидают внедрения блокчейна в свои системы к 2021 году.



GoDirect Trade — это огромный онлайн-рынок, где люди могут покупать и продавать запчасти для аэрокосмических систем, — говорит Баттерс. — Это может показаться далеким от ракетостроения, но в отрасли, где большинство всех сделок купли-продажи совершаются по электронной почте и телефону, нет явного победителя, когда речь заходит об электронной торговле авиационно-космической техникой. GoDirect Trade собирается это изменить».[1]



Примечания





Источник