«Глория Джинс» начала продажи онлайн

30.01.2018 11:10

Елена Шепелева, Сергей Строителев



«Город N» №03 (1261), 30 января 2018

Одежный производитель и ретейлер «Глория Джинс» начал онлайн-продажи в партнерстве с компанией Tmall, дочерним предприятием Aliexpress. К концу года в компании намерены запустить собственную онлайн-платформу для торговли. Эксперты рынка считают, что начало интернет-продаж дает компании дополнительные конкурентные преимущества, и прогнозируют, что в следующем году их доля может достичь 5% в общем объеме. По данным «Глории Джинс», в 2017 году ее выручка составила 41 млрд руб., увеличившись год к году на 20%.



Владимир Мельников



— Производитель и продавец одежды «Глория Джинс», несколько лет искавший партнеров по развитию электронной коммерции, начал сотрудничество с компанией Tmall, «дочкой» китайского гиганта Aliexpress, — рассказал N владелец и генеральный директор компании Владимир Мельников.



Одежный производитель и ретейлер «Глория Джинс» начал онлайн-продажи в партнерстве с компанией Tmall, дочерним предприятием Aliexpress.



По данным президента «Глории Джинс» Марии Островской, продажи на маркет-плейсе начались 22 января. Выбор партнера топ-менеджер компании объяснила тем, что он предложил «гораздо более выгодные условия сотрудничества, чем другие».



— В 2017 году мы заключили контракт с компанией SAP по запуску своей собственной онлайн-платформы; начнем продажи с конца 2018 г. Параллельно мы начали продажи в Tmall. Зона доставки товаров пока ограничена Россией. Хотим получить опыт электронной торговли, представление обо всех плюсах и минусах, основных трудностях и пр. Собственный канал продаж «Глории Джинс» будут отличать расширенная коллекция, возможность забрать продукт в магазинах, а также то, что он будет глобальным, — без ограничения географии продаж нашей страной.



Продолжится ли сотрудничество с Tmall после запуска, по данным собеседницы N, еще не решено. По словам Марии Островской, среди одежных гигантов есть практика использования двух каналов параллельно: например, Zara наряду с собственным интернет-магазином сотрудничает с Tmall в Китае.



— Онлайн-продаж в нашей компании долго не было по нескольким причинам. «Глория Джинс» продает одежду по очень доступным ценам, а в России очень дорогая доставка по сравнению, например, с Европой. До последнего времени интернет-торговля в мире в целом была неприбыльной. Мы дождались момента, когда этот шаг стал хоть немного выгодным экономически. Кроме того, подавляющее большинство людей никогда не откажутся от похода в офлайн-магазин: одежду нужно мерить, щупать ткани, видеть цвет. Онлайн-продажи мы рассматриваем в числе прочего как способ привлечь покупателей в магазины компании. Заменить их полностью электронная торговля не сможет. Об этом было сказано на самой технологически продвинутой розничной конференции в Нью-Йорке National retail forum в январе 2018 г.



Куратор программы «Электронная коммерция в индустрии моды» НИУ ВШЭ Алексей Салычев говорит, что старт продаж товаров «Глории Джинс» на Tmall нельзя назвать полноценным выходом в онлайн-режим.



— Вероятнее, компания тестирует партнерский канал продаж, таким образом устанавливая контакт с Aliexpress, ведь о международных амбициях «Глории» широко известно. Alibaba Group, теоретически, могла бы существенно этой задаче поспособствовать. Характерно, что «Глория» не представлена на наиболее популярных в России площадках — «Ламода» и «Вайлдберрис»: это подчеркивает ориентацию компанию на каналы международной экспансии.



По мнению эксперта, запуск собственного интернет-магазина — ключевая задача одежного производителя и ретейлера.



— После длительных поисков «Глория Джинс» в конце прошлого года закрыла вакансию директора по электронной коммерции, и это дает основания полагать, что вскоре мы увидим масштабный запуск собственного онлайн-канала, — делится наблюдениями г-н Салычев. — Стратегически для любого ретейлера важно иметь собственный интернет-магазин, т. к. это прямой канал коммуникации с потребителем и продаж без посредников. Кроме того, собственный онлайн-магазин при правильной его организации более маржинален, чем оптовые продажи партнерским интернет-магазинам.



Аналитик полагает, что, запустив интернет-магазин, «Глория Джинс» еще больше усилит свою позицию лидера в одежном ретейле, так как все прямые конкуренты в этом сегменте уже давно и всерьез занимаются онлайн-продажами. Он добавляет, что выход компании в онлайн-режим — хорошая новость для всего рынка, включая конкурентов: бренд приведет за собой лояльную аудиторию, которая раньше не покупала одежду онлайн и сейчас впервые попробует этот способ шопинга на сайте любимого бренда.



— После того как эти покупатели на практике убедятся, что покупать онлайн удобно и нестрашно, они продолжат покупки и на других сайтах, в том числе конкурирующих, — поясняет г-н Салычев.



Говоря о доле электронных продаж, эксперт отмечает, что при правильной организации и операционном управлении в следующем году компания может довести их долю в обороте компании до 5%.



По данным Владимира Мельникова, в 2017 году выручка «Глории Джинс» составила 41 млрд руб., увеличившись год к году на 20%; чистая прибыль составила 6 млрд руб.



Гендиректор АО «Элис Фэшн Рус», производящего женскую одежду под брендами Elis и Lalis, Александр Еремеев сообщил N, что в планах компании на этот год также есть запуск интернет-магазина. Комментируя начало сотрудничества «Глории Джинс» c Tmall, он отметил, что онлайн-продажи сегодня — необходимое условие существования бренда. Выбранная площадка, по его мнению, очень привлекательна и профессиональна. При этом г-н Еремеев отметил несколько недостатков.



— Несмотря на заявление на сайте о том, что товар закупается у официальных поставщиков и отправляется со склада в Москве для гарантии лучшего сервиса, он, скорее всего, берется площадкой на реализацию либо с условием значительных распродажных скидок. Поэтому экономика для «Глориии Джинс» может не сразу оказаться положительной. Кроме того, на этой же площадке представлен прямой конкурент компании — Oodji.



По оценке г-на Еремеева, с учетом огромного объема продаж «Глории Джинс» через собственную розничную сеть в первые год-два продажи через интернет будут не велики и составят 1-2% в общем объеме.



— Безусловно, этот шаг дает компании конкурентное преимущество. Как минимум потому, что потребитель сможет подробно ознакомиться с коллекцией онлайн.



По данным Fashion Consulting Group, емкость рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в России в 2016 г. составила 200 млрд руб., отрасль заняла 8,5% в общем объеме fashion-рынка. Данные за 2017 год на момент публикации доступны не были.



Российский интернет-рынок одежды и обу- ви оценивается как 20–22% от общих оборотов канала e-com в РФ. Самая большая категория внутри fashion-сегмента — одежда. Она составляет более 60%. Рынок электронной коммерции, по данным Fashion Consulting Group, растет опережающими темпами — на 7–9 процентов в год.

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Глория Джинс, Владимир Мельников, Tmall, Aliexpress

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