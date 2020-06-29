Глобальный Стеклянная дверь ванной размера рынка 2020 Размер промышленности, доля, рост бизнеса, доходы, тенденция, мировой рынок Спрос Проникновения и прогноз до 2026 года

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Kohler

American Standard

Basco Corporation

Guardian Industries

MAAX Bath

Vigo Industries

Coastal Shower Doors

Aston Global

Jaquar

DreamLine

Delta

STERLING

Foremost

ParagonBath

Dreamwerks

Schon

Franklin Brass

Swanstone

Project Basics

OVE Decors

Contractors Wardrobe

Liberty

Frameless Shower Doors Company

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Рынок по типу:

Душ стеклянной двери без рамки



Душ стеклянной двери с рамкой

Рынок Применение:

хранить



Торговый центр



Электронная коммерция



Другой

Рынок по регионам:

• Северная Америка (США, Канада, Мексика)

• Европа (Германия, Великобритани, Франция, Италия, Россия, Испания и т.д.)

• Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия и т.д.)

• Южная Америка (Бразилия, Аргентина и т.д.)

• Ближний Восток и Африка (Саудовская Аравия, Южная Африка и т.д.)

Основные преимущества для заинтересованных сторон –

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