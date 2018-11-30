Глобальный спрос на нефть остается очень высоким. Грозит ли миру ее дефицит? — СБ-Беларусь сегодня

Нефтяной рынок лихорадит, словно больного острой вирусной инфекцией. После объявленных в марте американских санкций против Ирана, казалось, что ничто уже не остановит стоимость нефти, которая не раз перебиралась за отметку 80 долларов за бочку. Трейдеры считали, что потеря более миллиона иранских баррелей надолго обострит и без того напряженную ситуацию на рынке и подтолкнет ценник до 90 или даже до 100 долларов. На самом деле все случилось с точностью до наоборот.

С начала октября цены на черное золото начали резко падать, “пробив” отметку 60 долларов за баррель. Примечательно, что спрос при этом остается столь же высоким, как и прежде. Почему же тогда сырье дешевеет? Дело в том, что все нефтедобывающие страны единовременно увеличили добычу, заполнив рынок таким объемом нефти, в котором тот не нуждался. Например, США и Саудовская Аравия довели собственную добычу до исторических максимумов: 11,7 и 11 миллионов баррелей в сутки, а в сумме с начала года добавили 2,9 миллиона баррелей новых ежедневных поставок. Такое перенасыщение тут же отразилось на стоимости энергоресурсов.





Между тем глобальный спрос на черное золото падать не собирается. Еще в сентябре мировое потребление впервые перевалило за отметку 100 миллионов баррелей в день. Эксперты связывают это прежде всего с высокими темпами экономического роста Китая, которому нужно все больше углеводородов для транспорта и нефтехимии.

На этом фоне набрали обороты и американские производители сланцевой нефти. Здесь никаких политических призывов не потребовалось: всем заправляют цены. К концу года реальное производство в США, вероятно, обойдет по объемам Саудовскую Аравию, прогнозируют аналитики.

На общую динамику накладывается и любопытная коррекция американской стратегии в отношении Ирана. Администрация Трампа обещала, что санкции станут “самыми суровыми в истории”, однако в последний момент согласилась сделать исключения для восьми крупнейших импортеров иранской нефти, в том числе Китая и Индии. Эти шаги плохо восприняли аравийцы, которые увидели в них проявление слабости Америки по отношению к их главному сопернику в регионе. Чтобы остановить дальнейший спад цен, Эр-Рияд уже объявил о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в день. На предстоящем саммите ОПЕК в Вене королевство рассчитывает убедить партнеров в необходимости существенного уменьшения производства. В случае успеха цены могут быстро пойти вверх.

В таком контексте настораживает предупреждение экспертов Международного энергетического агентства о том, что уже к 2025 году мировая экономика столкнется с дефицитом нефти. Нефтегазовые компании по всему миру сократили вложения в разведку новых месторождений, а уже открытые неспособны удовлетворить растущий спрос.

— Лишь немногие нефтегазовые компании смогут позволить себе полноценные инвестиции в разработку новых скважин, поэтому в двадцатые годы мир столкнется с явной физической нехваткой нефти, — заявил глава европейского отделения энергетических исследований Goldman Sachs Мишель Делла Виньи.

На сланцевую отрасль США надеяться не приходится. Чтобы избежать дефицита сырья, необходимо нарастить добычу на десять миллионов баррелей в сутки. Это было бы просто чудом. К тому же сланцевые скважины вырабатывают ресурс гораздо быстрее, чем традиционные месторождения.



Чего же дальше ждать от нефтяного рынка: падения или нового роста цен?

— Сейчас в этом вопросе можно выделить два ключевых фактора, — объяснила мне финансовый консультант ООО “Форекс Оптимум” Жанна Кулакова. — Первый — добыча в США. В последнее время она демонстрирует устойчивый рост, и это одна из причин, почему нефть дешевеет. Второй фактор — дальнейшая судьба соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Сроки действующих договоренностей истекают к концу 2018 года, и в каком виде соглашение продолжит существовать далее — вопрос открытый. Определенность может появиться по итогам очередной встречи ОПЕК 6 декабря. Если участники соглашения будут придерживаться политики, направленной на снижение объемов добычи, есть шанс, что котировки вновь пойдут вверх или как минимум продолжат балансировать около отметки 60 долларов за баррель.

Чрезмерно дорогая нефть создает предпосылки для еще большего наращивания добычи в США и соответственно усиливает среднесрочные риски для рынка. С другой стороны, сам Трамп является сторонником дешевой нефти и призывает Саудовскую Аравию, которая играет первую скрипку в ОПЕК, предпринимать дальнейшие меры, направленные на снижение котировок. Многие вопросы в части нефтяного рынка на самом деле лежат вовсе не в экономической плоскости, а в политической.



— Как цены на нефть будут влиять на бюджет Беларуси в следующем году?

— Нефтепереработка — одна из ключевых отраслей для нашей экономики, а объем экспортной выручки во многом зависит от цен на нефть. В бюджет поступают пошлины от экспорта нефтепродуктов, и объемы этих поступлений тоже зависят от ситуации на нефтяном рынке. Кроме того, между экономиками Беларуси и России по-прежнему сохраняется тесная связь, а для российской экономики нефть — один из главных столпов. Соответственно колебания цен могут косвенно влиять на прибыль компаний, деятельность которых на первый взгляд вообще никак не связана с нефтяной отраслью. Прежде всего речь идет о компаниях, занимающихся торговлей с Россией. Так или иначе, цены на нефть оказывают влияние на поступления в белорусский бюджет и поэтому всегда учитываются при планировании государственных доходов и расходов на будущий год. Чем дороже нефть — тем больше налогов и пошлин может поступить в казну.



— Насколько зависим от нефтяной конъюнктуры валютный рынок Беларуси?

— Стоимость барреля — один из факторов, оказывающих влияние на объемы спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси. Ну а спрос и предложение, в свою очередь, прямо влияют на курс белорусского рубля. Текущая цена нефти 60 долларов за баррель вполне комфортна и для бюджета, и для рубля. Едва ли на этом фоне можно ожидать заметных перестановок в курсах валют. Однако дальнейшее снижение котировок, если оно произойдет, может надавить и на российский, и на белорусский рубли.

Что будет с ценами на автомобильное топливо в Беларуси



— Стоимость нефти в текущем году росла значительно больше, чем стоимость топлива в Беларуси, — рассказал в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Владимир Сизов. — Понимая, что моторное топливо — продукт, который несет и социальную составляющую, мы не можем действовать так же резко, как изменяется рынок. Стараемся демпфировать эти процессы и эволюционно, постепенно проводим повышение. Вы видите стратегию — плавное повышение на 1 копейку. В данном случае концерн действует на стороне потребителя, ограничивая рост цен значительно более низким уровнем, чем это необходимо НПЗ для рентабельной производственной деятельности и модернизации.



Причины изменения цен пояснялись неоднократно. Мы покупаем сырье по мировым ценам — пока за вычетом таможенных пошлин, но все равно идем к мировым ценам. Затраты на покупку сырья в нефтепереработке занимают примерно 80 процентов в стоимости конечного продукта. Этот фактор невозможно компенсировать сокращением затрат по другим направлениям. Кроме того, нужно учитывать налоги. Еще один фактор — изменение курса белорусского рубля. Мы продаем топливо на АЗС за белорусские рубли, затем конвертируем в валюту и платим продавцу нефти. Если курс изменяется, это тоже оказывает на нас влияние: чтобы купить определенный объем нефти, надо потратить больше белорусских рублей. Анонсированный Россией налоговый маневр будет еще больше усугублять ситуацию. При цене нефти 70 долларов за баррель введение параметров налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию для нас нефти, по предварительным расчетам, более чем на 20 долларов за тонну. При этом российские нефтепереработчики получат поддержку, компенсации, которые позволят удешевить продукт для внутреннего рынка. Естественно, что в рамках единого рынка условия работы субъектов хозяйствования должны быть выравнены. Зафиксировать потери в цене нефти — это один из рассматриваемых механизмов. Возможно, во время переговоров с российской стороной будут достигнуты и другие подходы к компенсации для Беларуси.

konon@sb.by

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