Глобальный кризис уже не за горами: Украине будет несладко

Фондовый рынок США обвалился на торгах 10 октября, на следующий день «эстафету» приняли азиатские площадки. Пока говорить о глобальном кризисе наподобие того, что был в 2008 году, рано, но это уже определенный сигнал о приближении серьезных потрясений, предупреждают эксперты. «Апостроф» выяснил, к чему нужно готовиться Украине.

Американские фондовые индексы обвалились на торгах в среду, 10 октября. Резкое снижение котировок произошло на фоне роста доходности казначейских бумаг США (Treasuries). Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 832 пункта (3,15%), Standard & Poor’s 500 – почти на 95 пунктов (3,3%), Nasdaq Composite – на 316 (4%). При этом для Nasdaq падение стало самым заметным за последние семь лет.

Более всего снизились котировки компаний высокотехнологического сектора – Amazon подешевел на 6,2%, Netflix – на 8,4%, Facebook – на 4,1%, Alphabet – на 4,6%, Microsoft – на 5,4%.

Вслед за Америкой начало лихорадить азиатские рынки. В четверг, 11 октября, шанхайский индекс CSI 300 упал более чем на 4%, гонконгский Hang Seng – более чем на 3%, корейский Kospi – более чем на 3,5%, японские Topix и Nikkei 225 – на 3,5% и 4% соответственно.

В ходе массовой распродажи на биржах китайский телекоммуникационный гигант Tencent потерял почти 7%, акции японского IT-гиганта SoftBank обвалились на 6%.

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему эпатажной манере обвинил в происходящем Федеральную резервную систему (ФРС), которая в конце сентября в очередной, третий за год, раз повысила учетную ставку – до 2-2,25%. «ФРС сошла с ума», — заявил американский президент.

Рост ключевой ставки способствует уменьшению фиксированного дохода по облигациям, поэтому справедливо говорить о том, что этот фактор действительно сказался на росте доходности американских ценных бумаг, которые перешагнули опасный (для США) рубеж в 3%: на торгах 10 октября она установилась на уровне 3,22% (для сравнения, доходность размещенных в августе украинских ценных бумаг составила более 9%).

Однако рынок скорее отреагировал не на сам рост ставки, а на заявления Трампа. К тому же, аналитики считают, что падение фондовых индексов связано в первую очередь с торговой политикой американского президента по отношению к Китаю, что, кстати, сам Трамп категорически отрицает – именно отвечая на вопрос об отношениях с КНР, он сделал приведенный выше выпад против ФРС.

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Еще не кризис

Но можно ли сейчас говорить о том, что глобальный финансовый кризис, о котором так много говорилось в последнее время, начался? Пока, вероятно, еще нет.

«Думаю, что это обычная коррекция рынков. Посмотрите на динамику S&P500 за год и за 5 лет – у них был слишком длительный рост, в том числе вызванный налоговыми реформами Трампа. Корпорации стали больше экономить на налогах и больше платить дивидендов акционерам, это разогревало рынок, а сейчас произошло небольшое охлаждение», — сказал в комментарии «Апострофу» член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. По его словам, нынешний обвал на финансовых рынках вряд ли является «предвестником глобальной катастрофы».

С такой позицией согласен аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко. «За прошлую сессию американские фондовые площадки просели в среднем на 4%. Их распродажи начались на фоне публикации сильных данных и более жесткой риторики ФРС, что вызвало ожидание повышения процентных ставок и рост доходности по американским облигациям. В случае этого роста бонды начинают приносить большую доходность, что и приводит к перетеканию капитала в них», — сказал он изданию.

Еще одним фактором, который мог повлиять на распродажу ценных бумаг, Пархоменко назвал ухудшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) роста мировой экономики в 2018-2019 годах до 3,7% с ожидавшихся ранее 3,9%.

«В целом данное падение можно сравнить с падением в начале текущего года, а движение в общем стоит воспринимать как небольшую коррекцию», — резюмировал эксперт.

Сигналы и предпосылки

Но относиться к произошедшему легкомысленно все же не стоит.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в разговоре с «Апострофом» заявил, что сегодня есть много сигналов, которые могут свидетельствовать о том, что мировая экономика приближается к кризису. При этом он сомневается, что «спусковым крючком будет внутренняя ситуация в США». «Триггером может стать ситуация на глобальных рынках и взаимоотношения США с этими глобальными рынками. То, что сейчас происходит на американском фондовом рынке, скорее, является отражением этой ситуации», — сказал он.

С этим согласен финансовый эксперт Алексей Кущ. По его словам, сейчас мы можем видеть «общие контуры приближающегося кризиса и те предпосылки, которые могут его создать». «Самый важный фактор – резкое изменение монетарной политики США, переход от политики количественного расширения, когда Америка заливала систему дешевыми, практически бесплатными ресурсами под низкие процентные ставки. Сейчас же диаметрально противоположная монетарная модель – это политика количественного сжатия, когда ФРС будет изымать ликвидность из финансовой системы, будет повышать процентные ставки», — рассказал он «Апострофу».

По словам Куща, политика «дорого доллара» резко ударит по развивающимся экономикам, а главный удар может быть по Китаю. К этому добавляются такие факторы, как политика торгового протекционизма, торговые войны с тем же Китаем. Все это в совокупности формирует кризисные ожидания.

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

По словам специалиста, пока непонятно, каким будет масштаб надвигающегося кризиса – какие страны он затронет и в какой степени, захватит ли он только развивающиеся экономики или также отразится и на развитых странах, в том числе США.

Хуже, чем в прошлый раз

Украина относится к разряду развивающихся экономик, а потому важно понять, как процессы на мировых рынках могут повлиять на нашу страну. Пока, как отмечает Максим Пархоменко, опасаться нечего.

Но если разразится настоящий кризис, Украине придется очень несладко. По словам Виталия Шапрана, влияние будет примерно таким же, как при экономических кризисах 1998 и 2008 годов. «С тех пор мы не стали сильнее», — отметил он.

Стоит напомнить, что в 2009 году, то есть когда последствия мирового кризиса предыдущего года были особенно ощутимы, ВВП Украины обрушился почти на 15%. Несмотря на то, что в 1999 году украинская экономика даже немного выросла (на фоне предыдущего снижения на протяжении почти 10 лет) в обоих случаях гривна девальвировала вдвое.

Впрочем, Алексей Кущ убежден, что сейчас Украина готова к кризису еще хуже, чем в 2008 году. «Тогда у нас еще была какая-то прослойка жировых запасов, а сейчас экономический организм Украины практически истощен», — сказал он. По мнению специалиста, Украине ближайший кризис принесет очень серьезные последствия, поскольку за последние четыре года произошла существенная деиндустриализация отечественной экономики. «Мы от товаров с высоким уровнем добавочной стоимости перешли практически исключительно к экспорту сырья, резко вырос удельный вес продукции сельского хозяйства, причем не готовых продуктов, а сырьевых – зерно, кукуруза, подсолнечник. Металлургия – это тоже экспорт полуфабрикатов. А любой кризис – это падение цен на сырье», — сказал он.

При этом Кущ подчеркнул, что грядущий кризис может иметь определенные особенности, когда цены на некоторые сырьевые товары, например, на металлы, упадут, а на импортируемые Украиной энергоносители, в частности на нефть, останутся на относительно высоком уровне из-за геополитических факторов (в первую очередь из-за санкции США против Ирана). «Эти сырьевые ножницы будет обрезать наш валовый продукт», — заявил эксперт.

Олег Устенко также предвидит «колоссальный удар» по отечественной экономике в результате развития мирового кризиса. Он напомнил, что более трети ВВП Украины зависит от экспорта металлов, химической и аграрной продукции. «Если цены на эту продукцию падают на 10%, страна теряет более 3% роста ВВП. Учитывая, что по прогнозам правительства рост в следующем году должен составить 3%, то мы (вследствие кризиса) выйдем на нулевой рост. А если цены упадут более чем на 10%, то мы уйдем в минус», — заявил он.

По словам Алексея Куща, любой кризис – это еще и отток инвестиций и девальвация национальных валют. «Гривна также будет подвержена этому девальвационному давлению, которое будет усиливаться напряженным графиком выплат внешних долгов в следующем году», — предупредил он.

Фото: УНИАН

Раньше надо было думать

Как гласит народная мудрость, предупрежден – значит вооружен. Но значит ли это, что Украина готова отразить кризис?

Увы, Украина к кризису не готова, уверен Олег Устенко. Отвечая на вопрос издания, что нужно делать властям, чтобы хотя бы минимизировать потери, эксперт сказал: «Нужно менять модель экономики». Но это невозможно сделать за несколько недель или за месяц. «Ко всему этому нужно было готовиться заранее», — заявил Устенко.

Если в 2014-2015 годах было не до того, то уже начиная с 2016 года (когда в стране возобновился экономический рост), можно было проводить активные структурные реформы по созданию эндогенной (не зависящей от внешней среды) модели экономического роста, считает Алексей Кущ.

«В Украине сейчас ярко выраженная экзогенная модель, основанная на использовании внешних факторов, и это – очень неустойчивая модель, так как любой кризис на внешних рынках будет ретранслироваться во внутреннее состояние нашей экономики, — рассказал эксперт. – За оставшееся время практически ничего сделать нельзя, но определенные шаги по герметизации национальной экономики предпринять можно, однако я не вижу сейчас людей в правительстве, которые интеллектуально могли бы реализовать такие масштабные идеи».





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