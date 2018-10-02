Глобальный кризис не «за горами». Выдержит ли экономика Украины?

Эксперты говорят об отсутствии факторов, вроде тех, что усилили кризис-2008. Но есть риски, связанные с внешним долгом

Аналитики Международного валютного фонда предупредили о росте вероятности возникновения очередного глобального финансового кризиса. Среди основных деструктивных факторов глава МВФ Кристин Лагард, которую цитирует агентство Bloomberg, назвала протекционистскую риторику, приводящую к возникновению дополнительных торговых барьеров, и усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением американского доллара и ужесточением денежно-кредитной политики США. Поэтому, чтобы предотвратить кризис, Лагард призвала политических лидеров как можно быстрее разрешить торговые противоречия, пока они не привели к необратимым процессам. Наибольшие риски в этой области, конечно же, связаны с «таможенным» противостоянием двух крупнейших экономик мира – Соединенных Штатов Америки и Китая.

Особенность современных мировых кризисов в том, что их последствия (при больших, казалось бы, масштабах) менее болезненны для стабильных экономических систем, имеющих амортизационные возможности для сглаживания падения. К тому же, такие экономики быстро восстанавливаются после кризиса, очищаясь и получая новые импульсы для развития. Зато для некоторых развивающихся экономик, такие удары могут оказаться «смертельными».

В «зоне риска» и экономика Украины, которая лишь «оттолкнулась от дна» после падения, вызванного российской агрессией и рядом «внутренних» деструктивных явлений. Есть ли рецепт спасения и успеет ли страна наработать запас прочности в случае, если кризис ударит в следующем году или начале 2020-х?

Украина и кризис 20…«энного» года

Старший экономист Центра социально-экономических исследований Кейс-Украина Владимир Дубровский считает, что последствия грядущего кризиса для нашей страны будут достаточно значительными, но не «смертельными» и даже не такими болезненными как в 2008-м. Ведь тогда на общий фон негативных тенденций в мировой экономике накладывались еще и внутренние проблемы, связанные с перекосами на отечественном рынке. Речь, в частности, о проблемах банковского сектора и сферы недвижимости.

Владимир Дубровский

«Помните, как популярны в середине 2000-х были так называемые «валютные» кредиты? Их было выдано десятки тысяч. Причем, большинство – без надлежащего обеспечения, – напоминает экономист. – И рано или поздно искусственные «пузыри» должны «лопнуть». Поэтому кризис лишь ускорил этот процесс».

Сейчас же банковская система страны оздоровилась. И подобных угроз, по мнению Владимира Дубровского, нет. Также, как и в 2008-м, «сглаживанию» негативных явлений, связанных с глобальным кризисом, в частности, предотвращению банкротств предприятий, будет способствовать отсутствие в Украине полноценного фондового рынка. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье поможет»…

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский добавляет:

«Нынешняя ситуация положительно отличается от времени, предшествующего двум последним глобальным кризисам (1997-1998-го и 2008 годов) тем, что Национальный банк Украины стал действительно независимым регулятором, который проводит самостоятельную политику, рыночными методами сдерживая девальвацию национальной валюты, устанавливая обоснованную учетную ставку и уменьшая ликвидность коммерческих банков. А это способствует минимизации спекулятивных настроений. Кроме того, в отличие от прежних лет, гибкий валютный курс позволяет избежать так называемого эффекта «сжатой пружины», – говорит экономист.

И для примера напоминает ситуацию 2008-го года, когда курс гривни довольно долго удерживали искусственно. А осенью произошел обвал, потому что регулятор не имел золотовалютных резервов, которые бы помогли удовлетворить спекулятивный спрос и сдержать панические настроения населения. Это и вызвало курсовые «прыжки» с 5 до 12 гривен за доллар.

«Также в Украине сейчас практически отсутствует иностранный спекулятивный капитал, – продолжает Илья Несходовский, – большинство спекулянтов покинули рынок после начала российской военной агрессии – в 2014-2016 годах. Таким образом, спекулятивные операции на украинском валютном банковском рынке удалось минимизировать. В целом это и станет залогом минимальных последствий для украинской экономики в сравнении с предыдущими кризисными периодами».

Илья Несходовский

Зато усилить влияние кризиса может отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом, – считает Илья Несходовский, который призывает власти страны сделать все, чтобы как можно скорее подписать меморандум о сотрудничестве с Фондом. Иначе НБУ, в распоряжении которого сейчас – только минимально необходимые валютные резервы, – не сможет влиять на ситуацию при возникновении существенных колебаний курса национальной валюты.

Именно со стремительной девальвацией гривни во время вероятного кризиса эксперт связывает основные риски для так сказать «обычного» украинца. Потому что если к курсу 30 гривень за доллар мы психологически готовы, то более существенные скачки – до 40 гривень за «зеленый» – могут весьма болезненно ударить по реальным доходам и расходам граждан. Ведь это приведет к подорожанию основных товаров, в том числе, и к очередному повышению стоимости коммунальных услуг.

Кризис будет означать ухудшение мировой конъюнктуры и, соответственно, снижение цен на сырьевые товары, которые являются основой отечественного экспорта, – прогнозирует экономист Владимир Дубровский. Он напоминает, что именно они служат основным источником валютных поступлений и поддержания дефицита внешней торговли на более-менее приемлемом уровне.

«Проблема в том, что в кризисные периоды сырьевой экспорт наиболее чувствителен: всякое замедление экономических процессов приводит к снижению спроса, а следовательно, стремительному падению цен на сырье. Кроме того, поскольку будущий кризис, по прогнозам аналитиков, сильнее всего ударит по ЕС, могут пострадать наши заробитчане на европейских просторах, массово попав под увольнение», – считает Владимир Дубровский. А это — еще один риск для поступления в страну валюты. И вызванная этими деструктивными процессами девальвация не только приведет к росту внутренних цен, но и скажется на выполнении Украиной долговых обязательств. Ведь наш внешний долг, в основном, номинирован в «твердой» валюте. Поэтому в случае падения курса гривни объемы задолженности возрастут, к тому же, подорожает ее обслуживание. Колоссальный внешний долг – самый негативный фактор, который отсутствовал в «пресловутом» 2008-м.

«К сожалению, повлиять на внешние факторы Украина не в состоянии. Как не удастся полностью избежать кризисных явлений в мировых масштабах. Вместе с тем приближение кризиса может стимулировать стратегическую переориентацию отечественной экономики с массовой продажи на внешних рынках сырья на экспорт интеллектуальных услуг, инноваций. Речь идет о оживлении так называемого «постиндустриального экспорта», который не так чувствителен к кризисам как промышленный. Но это — стратегическая задача, которую невозможно выполнить за год или за два. Поэтому, объективно, до наступления очередного глобального кризиса существенного прогресса в этой сфере мы не достигнем. Но пытаться нужно», – считает Владимир Дубровский.

Также, по его словам, чтобы минимизировать влияние глобального кризиса, в Украине нужно реализовывать экономную политику, сокращать государственные расходы. Это при любых обстоятельствах пойдет стране на пользу.

«Независимо от того, когда наступит кризис (и наступит ли в ближайшие годы вообще), это позволит создать финансовый резерв, с помощью которого можно будет рассчитываться с кредиторами, не «вымывая» средств из реальной экономики», – заключает Владимир Дубровский.

Владислав Обух, Киев

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