Глобальной рецессии не будет, но радоваться все равно нечему — ProFinance.Ru

Синхронный подъем мировой экономики в 2017 году сменился асинхронным ростом 2018 года: в большинстве стран, кроме США, темпы экономического роста начали замедляться. К концу года на мировых фондовых рынках произошел резкий спад. Для этого было несколько причин: беспокойство по поводу инфляции в США, дальнейшая политика ФРС, непрекращающиеся торговые войны, проблемы с итальянским бюджетом и долгами, сокращение темпов роста в Китае и неустойчивость развивающихся рынков.

Сейчас риск глобальной рецессии невысок. Но в 2019 году нас ждет синхронное замедление темпов роста по всему миру, и это плохо; в большинстве регионов экономики будут сбавлять обороты, а в некоторых случаях опустятся ниже своего потенциала.

Этот год начался с ралли на рынках рисковых активов. Они быстро восстановили потери после паники в последнем квартале 2018 года, вызванной возможным повышением процентных ставок ФРС, а также экономическими проблемами Китае и США. Однако с тех пор ФРС смягчила свою политику, США сохранили устойчивый рост, а макроэкономические послабления в Китае вселили надежду на восстановление.

Сохранятся ли эти относительно благоприятные условия, будет зависеть от многих факторов:

1. Политика Федрезерва. Сейчас рынки закладывают в цены паузу в монетарной политике ФРС, при этом американский рынок труда остается устойчивым. Если бы заработная плата будет расти быстрее, обеспечивая хотя бы умеренную инфляцию выше 2%, вернутся опасения по поводу минимум еще двух повышений ставки в этом году. На рынках начнется паника, что приведет к ужесточению финансовых условий и поставит под угрозу показатели роста американской экономики в целом.

2. В условиях сохраняющегося спада в Китае нынешнего сочетания скромных денежных, кредитных и фискальных стимулов со стороны правительства может не хватить, учитывая отсутствие доверия со стороны частного сектора, перепроизводство и высокий уровень использования заемных средств. Если опасения по поводу замедления темпов роста в Китае усилятся, рынки снова окажутся под ударом. С другой стороны, стабилизация роста восстановит доверие рынка.

3. Необходимо учесть такой фактор как торговля. Эскалация конфликта между Америкой и Китаем помешала бы глобальному росту, в то время как продолжение нынешнего перемирия в рамках торговой сделки успокоило бы рынки, даже несмотря на то, что геополитическое и технологическое соперничество между двумя странами со временем усилится.

4. Темпы роста в Еврозоне также замедляются, и пока неясно, ждет ли ее снижение роста или что-то похуже. Результат будет зависеть как от национальных факторов, таких как политические события во Франции, Италии и Германии, так и от более масштабных региональных и глобальных факторов.

Очевидно, что «жесткий» Брекзит негативно повлияет на доверие бизнеса и инвесторов как в Соединенном королевстве, так и в Европейском союзе. Если торговая война Дональда Трампа затронет европейский автомобильный сектор, это серьезно ослабит рост по всему ЕС, а не только в Германии. И, наконец, многое будет зависеть от результата евроскептиков на выборах в Европарламент в мае этого года. А это, в свою очередь, добавит неопределенности вокруг преемника президента Европейского центрального банка Марио Драги и будущей монетарной политики еврозоны.

5. Неэффективная внутренняя политика Америки может усилить неопределенность на глобальном уровне. Недавнее прекращение работы правительства говорит о том, что все предстоящие переговоры по бюджету и долговому лимиту превратятся в партизанскую войну на выживание. Ожидаемый доклад специального прокурора Роберта Мюллера может привести к процедуре импичмента в отношении Трампа. И к концу года фискальные стимулы за счет сокращения налогов превратятся в финансовый тормоз, что может ослабить рост.

6. Рынки акций в США и других странах все еще переоценены, даже после недавней коррекции. По мере роста расходов на зарплату, в ближайшие месяцы нежелательным сюрпризом может стать снижение доходов и показателей рентабельности в США. Учитывая возможное увеличение краткосрочных и долгосрочных расходов по займам в компаниях с большой задолженностью и необходимость дальнейшей коррекции многих технологических акций, нельзя исключать опасность нового отказа от риска и коррекции рынка.

7. Цены на нефть могут снизиться из-за избытка предложения в связи с активной разработкой сланцевых месторождений в США, возможной сменой режима в Венесуэле (и как следствие увеличения добычи с течением времени), а также неспособности стран ОПЕК сотрудничать друг с другом для ограничения производства. Хотя низкие цены на нефть выгодны для потребителей, они, как правило, подрывают американские акции и рынки в странах-экспортерах нефти, вызывая озабоченность по поводу корпоративных дефолтов в энергетическом секторе и смежных отраслях (как это произошло в начале 2016 года).

Неоднозначное будущее мировой экономики

И наконец, перспективы многих развивающихся стран будут зависеть от вышеупомянутой глобальной неопределенности. Главные риски включают экономический спад в США или Китае, повышение инфляции в США и последующее ужесточение политики ФРС, торговые войны, укрепление доллара и падение цен на нефть, а также сырьевые товары.

Хотя мировая экономика испытывает серьезные трудности, это привело к тому, что крупные центральные банки смягчили свою политику. Начало процессу положили ФРС и Народный банк Китая, а за ними быстро последовали Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии и другие. Тем не менее, тот факт, что большинство центральных банков уже проводят стимулирующую политику, означает, что у них практически нет ресурсов для дополнительного смягчения. И даже если бы в большинстве регионов мира фискальная политика не была ограничена, стимулы обычно начинают использовать только после замедления роста, и, как правило, со значительным отставанием.

Возможно, существует достаточно положительных факторов, способных улучшить состояние мировой экономики в этом году. Но если некоторые из описанных выше негативных сценариев будут реализованы, синхронный спад может привести к замедлению глобального роста и резкому спаду на рынках в 2020 году.

Автор статьи Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-йоркского университета, директор Roubini Macro Associates

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Project Syndicate

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