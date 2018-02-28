Глобальное восстановление экономики поддержит спрос на красное мясо

Мировая экономика с момента мирового финансового кризиса укрепилась на сегодняшний день максимально. Восстановление является обширным, так как развитые и развивающиеся страны, в основном, укрепили экономический рост в 2017 году.

Скорость восстановления экономики в США удивила многих, хотя и сильно подпитывалась государственными субсидиями и сокращением налогов, в то время как Япония пережила самый продолжительный рост с 1980-х годов. Это хорошая новость для экспортной индустрии австралийского красного мяса. В целом, люди склонны увеличивать потребление мяса, когда у них есть больший располагаемый доход.

Международный валютный фонд недавно опубликовал улучшенные прогнозы развития мировой экономики, прогнозируя рост мирового производства на 3,9% в 2018 году, по сравнению с 3,2% в 2016 году и, по предварительным оценкам, 3,7% в прошлом году.

В развитых странах, таких как США, Европа и Япония, похоже, уже сначала 2018 года экономика демонстрирует рост, чему способствовал циклический подъем экономической активности, рост торговли и сокращение налогов в США.

Международный валютный фонд улучшил прогнозы для многих развивающихся стран, в частности, для Бразилии и Саудовской Аравии, чему способствовал подъем цен на сырьевые товары, в частности нефти, и увеличение экспортных поступлений.

Ожидается, что Азия будет оставаться самым быстро растущим регионом в мире, и Международный валютный фонд ожидает, что в Китае, Индии и АСЕАН-5 (Юго-Восточная Азия) объем производства вырастет на 6,6%, 7,4% и 5,3% соответственно в 2018 году.

Однако устойчивый экономический рост не гарантируется, и январский прогноз Всемирного банка предупреждает о финансовом стрессе, усилении протекционизма (например, торговых барьерах) и растущей геополитической напряженности, что может подорвать восстановление экономики. Недавняя волатильность на мировых финансовых рынках также отражает неопределенность в отношении инфляционного давления и повышенную готовность центральных банков США к ужесточению денежно-кредитной политики.

Тем не менее, если мировая экономика будет придерживаться своего курса, она будет поддерживать спрос на красное мясо на многих ключевых экспортных рынках Австралии, представленных на графике ниже. Из 10 крупнейших рынков сбыта австралийской говядины, по прогнозам, в 2018 году ожидается рост реального валового внутреннего продукта в 2018 году, превышающий 2%, и ожидается, что Китай, Индонезия и Филиппины увеличат ВВП на 6,5%, 5,3% и 6,3%. Аналогичная ситуация сложится и на 10 крупнейших экспортных рынках Австралии по баранине.

Глобальная экономическая перспектива на крупнейших экспортных рынках Австралии

Кроме того, улучшились перспективы некоторых южноамериканских экономик, особенно Бразилии, которые вышли из рецессии во второй половине 2017 года. Некоторые из этих стран не являются основными экспортными рынками для Австралии, но они являются крупными потребителями говядинами, а улучшенные экономических перспектив поможет повысить спрос и потребление, снижая избыток предложения говядины на мировом рынке. Аналогичным образом, потребление говядины в США растет, и, если экономическая экспансия продолжится, США смогут использовать гораздо больше говядины на внутреннем рынке.

Глобальный рост благоприятен для австралийских производителей животноводческой продукции; однако это не единственный фактор, определяющий цену. Как показывают последние пять лет, погода и ее влияние на предложение могут оказать огромное влияние на прибыли австралийских фермеров. Кроме того, если цены на сырьевые товары продолжат свое восстановление, австралийский доллар может снова оказаться под давлением (как в годы бурного роста), что сделает австралийскую говядину и баранину менее конкурентоспособными на мировом рынке.

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