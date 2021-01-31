Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?

Глобальная угроза

Последние пять лет стали самыми жаркими на планете за всю историю наблюдений. Превышение средних температур по сравнению с доиндустриальным периодом уже достигло 1,1 градуса. Из-за этого участились лесные пожары, продолжительные периоды жары и другие разрушительные погодные явления — например, ураганы и наводнения. Из-за нагревания морской воды и таяния крупнейших ледников в Гренландии и Антарктике повышается уровень мирового океана, что чревато затоплением прибрежных зон и островов.

Несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса локдауны, существенного снижения количества парниковых газов в атмосфере не произошло. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), сокращение ежегодных выбросов в 2020 году составило от 4,2 до 7,5 процента. В глобальном масштабе это не приведет к снижению углекислого газа (CO2) в атмосфере, заключили ученые.

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Более того, в 2020-м концентрация углекислого газа в воздухе стала рекордно высокой за последние 23 миллиона лет. Климатические сдвиги все чаще обусловлены сочетанием нескольких факторов, таких как потребление человечеством ископаемого топлива, вырубка лесов и изменение видов землепользования. Под их воздействием повышается концентрация двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере, что, в свою очередь, усиливает природный парниковый эффект.

Изменение климата и экстремальные метеорологические явления являются одной из основных причин голода и серьезных продовольственных кризисов во всем мире, предупредили в ООН. По данным UNICEF, в мире на 2019 год было не менее 690 миллионов голодающих. Причинами этого стали глобальное изменение климата, военные конфликты, замедление экономического роста, а сейчас добавилась и эпидемия COVID-19. ООН предполагает, что к середине нынешнего века количество «климатических» беженцев достигнет 200 миллионов человек.

Изменение климата губительно скажется, помимо прочего, на таких отраслях экономики, как сельское хозяйство и туризм, ухудшит условия жизни во многих странах. В Международной организации труда (МОТ) подсчитали, что если повышение температуры на земном шаре составит к концу нынешнего века 1,5 градуса Цельсия, то в 2030 году потери общего объема рабочего времени в мире из-за повышенной температуры составят 2,2 процента, что эквивалентно потере 80 миллионов рабочих мест на условиях полного рабочего времени. Для мировой экономики это равнозначно потере 2,4 триллиона долларов.

Общая борьба

Выбросы парниковых газов в атмосферу — одна из ключевых проблем для человечества в грядущие десятилетия. Многие страны объединились в борьбе с глобальным потеплением, подписав Парижское соглашение.

2,4 триллиона долларов потеряет мировая экономика в 2030 году из-за жары

Государства-участники пообещали сократить выбросы парниковых газов и согласились прилагать усилия для сдерживания роста глобальной средней температуры в пределах двух градусов Цельсия от доиндустриального уровня, а также разработать долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития и создать планы адаптации экономики. Например, Германия планирует к 2050 году сократить выбросы на 80−95 процентов от уровня 1990 года, Великобритания — на 80 процентов, Япония, Франция и Канада — на 73−78 процентов.

Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты.

В марте 2020 года Минэкономразвития разработало стратегию развития страны с низкими парниковыми выбросами, план рассчитан на 30 лет — до 2050-го. В стране повсеместно будут внедрять энергосберегающие технологии, нарастят объемы переработки отходов и усилят охрану лесов от пожаров и вредителей.

В итоге к середине века выбросы парниковых газов должны сократиться до 70 процентов от уровня 1990 года. Кроме того, правительству поручено разработать и утвердить стратегию социально-экономического развития России до 2050 года с низким уровнем таких выбросов. Президент Владимир Путин дал в связи с этим поручение правительству в ноябре 2020-го; в какую сумму обойдется эта стратегия, пока не уточняется.

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Вклад в будущее

Проблема глобального потепления особенно актуальна для России, поскольку больше половины территории страны занимает вечная мерзлота. «У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. И если она начнет таять, последствия будут серьезные», — говорил президент Владимир Путин. Это может привести к опустыниванию некоторых мест, предупредил он.

Фото: Depositphotos

Усилия по минимизации последствий глобального потепления уже принимаются. Например, в стране с 2018 года действует пилотная программа «Чистый воздух». Цель эксперимента — снизить объем вредных выбросов в атмосферу в 12 городах. В их числе — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Программа включена в национальный проект «Экология». Среди его задач — снижение совокупного объема выбросов на 22 процента к 2024 году, на реализацию проекта выделено около 500 миллиардов рублей. Кроме того, власти проработают закон, который обяжет владельцев предприятий возмещать ущерб за нанесенный окружающей среде вред.

В ряде российских регионов потепление благоприятствует развитию сельского хозяйства, но последствия, вызванные изменениями экосистем, могут привести к существенным издержкам, среди которых — распространение вредителей и паразитов, пожары, уничтожающие все больше российских лесов, ухудшение условий обитания некоторых видов фауны (белый медведь, северный олень) и состояния экосистем (тундра)

Рено Селигманн

директор и постоянный представителя Всемирного банка в России

Следить за чистотой атмосферы важно и по экономическим соображениям. Особенно актуально это на фоне грядущего введения в ЕС налога на грязные товары с большим углеродным следом. Для России это актуальный вопрос: по данным аудиторской компании KPMG, Европа — самый крупный регион сбыта российских товаров, на нее приходится 46 процентов экспорта. Однако в России до сих пор нет единой госсистемы экологического контроля качества воздуха. Без нее невозможно следить за выбросами. Систему собирались создать в 2020 году, но из-за пандемии планы пришлось отложить.

Россия активно включилась в борьбу с глобальным потеплением. На охрану окружающей среды власти готовы выделить триллион рублей. Средства пойдут на снижение уровня загрязнения воздуха, развитие необходимой инфраструктуры, на оздоровление рек и озер, на охрану и восстановление лесов. Однако необходимо усовершенствовать систему экологического мониторинга, ведь без этого невозможно оценить ущерб для людей и экономики страны.

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