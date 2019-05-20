Глобальная торговля падает до уровня депрессии, угрожая 10-летнему росту мировой экономики

На фоне нового обострения торгового противостояния между США и Китаем инвесторы вновь бросают испуганные взгляды на снижение объемов глобальной торговли, которое угрожает прервать долгожданное восстановление мировой экономики, и даже способно поставить под сомнение ее десятилетнюю экспансию, если торговый конфликт выйдет из-под контроля.

После того, как хрупкое торговое перемирие между двумя крупнейшими мировыми экономиками было разрушено, вернулись опасения, что компании будут откладывать инвестиции, потребители сокращать расходы, а фондовые рынки снижаться. На этом фоне глобальные площадки на прошлой неделе испытали кратковременное падение, а доходность двухлетних гособлигаций США упала до самого низкого с февраля 2018 г. уровня.

Мировой рост экономики уже замедлился, и ее дальнейшая слабость усилит нежелание ФРС и других центробанков повышать процентные ставки и, возможно, даже вынудит их начать новые стимулы. Morgan Stanley, который по-прежнему ожидает заключения торговой сделки между США и Китаем, предупреждает о глобальной рецессии (рост мирового ВВП ниже 2,5%) к 2020 году, если обе стороны сохранят разногласия.

«Как только появились предварительные признаки того, что происходит восстановление, торговая напряженность вновь стала очевидной и серьезной угрозой бизнес-циклу», – отметил в своем отчете главный экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья. Он подчеркнул «серьезное влияние на корпоративное доверие» всплеска протекционистского противостояния.

Причины для беспокойства были очевидны, когда в среду Китай сообщил, что объем промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в апреле замедлились сильней, чем прогнозировали экономисты. В США розничные продажи в апреле неожиданно снизились, в то время как заводское производство упало третий раз за 4 месяца.

Хотя экономика Германии вышла из стагнации, повысившись на 0,4% в I квартале, перспективы остаются нестабильными в условиях спада производства, которое вновь будет поставлено под угрозу торговой войной. Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы неожиданно ослабло в этом месяце впервые с октября.

Подобная слабость наблюдалась еще до того, как конфликт между США и Китаем достиг нового витка, и сейчас эта тенденция усиливает опасения по поводу дальнейших перспектив мировой экономики. Предупреждения о последствиях протекционизма уже стояли в основе апрельского прогноза Международного валютного фонда, согласно которому глобальный рост в этом году будет самым слабым со времен финансового кризиса 2007-2009 годов.

Сводный опережающий индикатор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предназначенный для прогнозирования переломных моментов за 6-9 месяцев до их наступления, в марте снизился 12-й месяц подряд, достигнув самого низкого уровня с 2009 года.

В новом исследовании Bloomberg Economics подсчитал, что около 1% мировой экономической активности приходится на товары и услуги, торгуемые между двумя странами. Почти 4% китайской продукции экспортируется в США, и любой удар по ее производителям отразится на региональных цепочках поставок, связанных с Тайванем и Южной Кореей, которые находятся в зоне риска.

Американские поставки в Китай более ограничены, хотя они включают в себя 5,1% сельскохозяйственного производства и 3,3% промышленных товаров Штатов.

«Увеличение пошлин будет означать снижение маржи производителей и более высокие цены для потребителей и, в свою очередь, снижение спроса. Это приведет к широкомасштабным нарушениям в цепочке поставок», – отмечается в исследовании Bloomberg.

Безусловно, многие экономисты все еще делают ставку на то, что США и Китай в конечном итоге заключат сделку, возможно, на саммите G20 в конце июня, на котором, как ожидается, состоится встреча Трампа и Си. Однако и эти оптимисты признают, что были удивлены последним обострением напряженности, отмечая увеличение вероятности провала американо-китайских переговоров.

Торговая война может усугубить существующее замедление глобального роста, добавив этот фактор к ряду серьезных проблем, таких как охлаждающий технологический бум и более слабый спрос на автомобили, особенно в Китае. Для компаний это означает ухудшение их взгляда на глобальные перспективы расширения бизнеса.

В начале месяца американский гигант по производству микросхем Intel Corp. заявил, что придерживается «более осторожного взгляда на год», после чего котировки его акций ускорили снижение. Итальянский производитель напитков Davide Campari-Milano SpA в мае отметил «неопределенную геополитическую и макроэкономическую обстановку».

«В течение некоторого времени мировая экономика значительно замедлялась», – говорит Джеймс Беван, директор по инвестициям CCLA Investment Management. «Люди просто должны проснуться и посмотреть на данные о торговле».

Но лучший способ визуализировать всю серьезность угрозы глобальному торговому потоку и мировой экономике в целом, – это диаграмма годовых изменений в мировой торговле, измеренных в соответствии с Директивой торговой статистики МВФ. Она показывает абсолютный спад в мировом экспорте в разбивке на три категории:

1. Мировой экспорт (самый слабый с 2009 г.),

2. Экспорт в страны с развитой экономикой (также самый низкий с 2009 года), и

3. Экспорт в Европейский Союз (ближе всего к минимумам 2009 г.).

Мрачные перспективы, вероятно, будут продвигать мировые центробанки вглубь территории мягкой политики после того, как ФРС указала, что на какое-то время воздержится от повышения ставки.

В худшем случае, если напряженность сохранится в течение еще 3 месяцев, и будут введены новые пошлины, экономисты Morgan Stanley считают, что Китай ослабит фискальную политику, эквивалентную 0,5 процентного пункта (п. п.) ВВП и попытается ускорить рост кредитования. Что касается ФРС, то в этом случае американский регулятор снизит ставку на 0,5 п. п., заявили в инвестбанке.

«Если тарифная битва обострится, это станет достаточно значительным тормозом для мировой экономики и поставит под угрозу само существование экономической экспансии», – отметил глобальный экономист JPMorgan Chase & Co. Джозеф Луптон.

По материалам bloomberg.com и zerohedge.com



БКС Броке

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