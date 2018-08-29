Глобальная экономика вопреки торговым конфликтам демонстрирует мускулы

Эксперты банка SEB по-прежнему сохраняют оптимизм в отношении тенденций мирового ВВП и прогнозируют рост примерно в размере 4% в 2018 и 2019 годах, после чего в 2020-м скорость роста немного уменьшится. Экономики стран Балтии будут развиваться в равноценном темпе. Позитивные эффекты, которые создадут капиталовложения и царящий среди домашних хозяйств оптимизм, превзойдут негативные последствия торговых конфликтов. Такой вывод следует из нового обзора глобальной экономики банка SEB — Nordic Outlook.

Дайнис Гашпуйтис. Пресс-фото.

Мировая экономика

в последнее время развивалась с переменным успехом. С одной стороны – непрогнозируемо

длительный этап низкого роста в еврозоне и слабые результаты в Китае и во

многих других развивающихся странах.

С другой стороны – рост США во втором квартале 2018 гола ускорился, и достижения Японии,

Великобритании и Индии преподнесли позитивные сюрпризы. Аналитики SEB прогнозируют, что Европейскому Союзу и Великобритании все-таки удастся достигнуть договоренности о выходе страны из альянса, и это распахнет двери для более

стремительных темпов в Соединенном Королевстве. Более медленный рост в Китае перевесит ускорение в других развивающихся странах.

Эксперт по

макроэкономике банка SEB Дайнис

Гашпуйтис: «Этим летом в центре внимания были эскалация торгового конфликта между США и Китаем,

кризис в Турции и сложный процесс Brexit. Однако мы сохраняем уверенность в

том, что экономические процессы смогут удержать набранный темп еще несколько

лет, поскольку влияние торговых барьеров будет ограниченным. Нынешний этап экономического роста по

своей продолжительности скоро

поставит новые исторические рекорды, поэтому все более актуальным станет вопрос

– приближаемся ли мы к рецессии? Как свидетельствует опыт, «мягкая посадка», когда темпы экономики уменьшаются

постепенно, происходит очень редко».

Все больше тех, кто

следует тактике Федеральной резервной системы

Вопреки растущей

политической нестабильности, мировая экономика еще несколько лет будет

расти сравнительно стремительно. Показатели

безработицы во многих странах достигли исторически низких уровней, однако во

многих местах объемы мощностей по-прежнему не исчерпаны. Благодаря умеренным темпам роста зарплат и

уменьшению влияния роста цен

на энергоресурсы на инфляцию, впредь она затормозится.

Несмотря на

низкие уровни инфляции, все больше центробанков будет следовать тактике,

выбранной Федеральной резервной системой США, чтобы нормализовать важнейшие процентные ставки. Эксперты SEB прогнозируют, что до 2020 года базовая процентная ставка

США вырастет до уровня 3,25%. Соединенное Королевство также повысит

свою базовую ставку до 1,75% в

конце 2020 года. В свою очередь, ЕЦБ поднимет свою базовую процентную ставку только до уровня 0,75%.

Ураган, связанный с нерезидентами в

банковском секторе, не оставил следов в экономике Латвии

«В Латвии в этом году продолжится достаточно стремительный

рост. В отраслевом разрезе он неравномерный и главной движущей силой стала строительная

отрасль. Потери, связанные с закрытием банка ABLV в начале 2018

года, для латвийской экономики были малозначительными, и их с лихвой компенсировал

рост в других секторах», — говорит Гашпуйтис.

Рост реальных

доходов дает работающим основу для стабильного потребления,

а напряженная ситуация на рынке труда создает главный вызов для дальнейшего развития. Рост в

обрабатывающей промышленности замедляется, однако показатели экспорта

по-прежнему свидетельствуют о стабильном росте. Экономическую активность будет

создавать рост в частном потреблении, в расходах капитала и экспорте. В этом

году рост ВВП Латвии составит 4,2%, в 2019 году – 3,7% и 3,2% – в 2020-м. ВВП Эстонии и Литвы в этом году вырастет

на 3,4%.

В регионе Северных стран рост опережает потенциал

Экономикам

Северных стран помогают

благоприятные условия на международных рынках. В Норвегии росту все

больше способствует нефтяная промышленность и сектор предпринимательской

деятельности в целом, в свою очередь объемы строительства жилья уменьшаются. В Дании, благодаря сильному

частному потреблению и капиталовложениям, рост экономики в следующие годы опередит

потенциал. Рост ВВП Финляндии в 2018

году после десятилетней стагнации экономисты SEB прогнозируют в размере 3%.

После уверенного второго

квартала экономисты банка SEB повысили прогноз ВВП Швеции на 2018

год до 2,9%. В течение предыдущего года экспорт и

промышленный сектор стали наиболее существенной движущей силой роста, компенсируя

уменьшение объемов в

сфере строительства жилья. Несбалансированность в сфере жилой

недвижимости по-прежнему важнейший фактор риска, однако индикаторы свидетельствуют о стабилизации.

Прогнозы ВВП, %







2017







2018







2019







2020







Еврозона







2.4







2.1







2.1







1.9







США







2.2







3.0







2.5







1.9







Япония







1.7







1.1







1.0







0.8







ОЭСР (OECD)







2.5







2.5







2.3







2.1







Китай







6.9







6.6







6.3







6.0







Латвия







4.5







4.2







3.5







3.2







Литва







3.9







3.4







3.0







2.6







Эстония







4.9







3.4







3.5







2.8







Швеция







2.3







2.9







2.4







2.3







Норвегия







2.0







1.4







2.4







2.4







Дания







2.3







1.5







2.5







2.0







Финляндия







2.7







3.1







2.3







2.3













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