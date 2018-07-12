Глобальная экономика страдает от необразованных девочек

Глобальная экономика ежегодно теряет до 30 триллионов долларов только из‐за того, что более 130 миллионов девочек во всем мире не ходят в школу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Согласно документу, если бы абсолютно каждая девочка в мире имела 12-летнее образования, то совокупный заработок женщин мог бы привносить в мировую экономику в среднем от 15 до 30 триллионов долларов, причем каждый год.

Кроме того, по данным доклада, лишь за 2016 год почти 132 миллиона девочек от 6 до 17 лет по всему миру не ходят в школу. Начальное образование получают лишь 9 из 10 девочек по всему миру, но среднюю школу из них оканчивают лишь 3 из 4 девочек.

В странах же, где существует низкий уровень дохода, начальную школу оканчивают и вовсе мене 65% девочек, и всего треть из них оканчивает среднюю школу.

Более того, заработок тех женщин, которые окончили только начальную школу, отличается от женщин без образование только на 14-19%. При этом женщины с высшим образованием могут рассчитывать на зарплату втрое выше тех, кто вообще не получал никакого образования.

Ранее выпускник Кентского университета Великобритании Камран Хуссейн разработал необычный способ поиска работы. Молодой человек имел плохие оценки в аттестате, поэтому не мог составить конкуренцию отличникам, тогда он решил выйти на улицу с табличкой «Ищу работу».

4

человека поделились статьей





Источник