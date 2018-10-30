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Глобальная экономика будет испытывать трудности, даже с ценами в пределах $80 за баррель

Мировая экономика 30 Окт 2018
Глобальная экономика будет испытывать трудности, даже с ценами в пределах $80 за баррель
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  • Глобальная экономика будет испытывать трудности, даже с ценами в пределах $80 за баррель  АМИ Тренд

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