Global Times (Китай): электронная коммерция укрепляет российско-китайские связи, смягчая последствия торговой войны | Экономика | ИноСМИ

Расширение сотрудничества России и Китая в сфере бизнеса поможет смягчить последствия торговой войны.

Бум трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией дает представление о том, каким образом в последние годы происходит сближение двух стран, которые отмечают 70-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Одним из последних доказательств этого сближения стало создание на прошлой неделе нового совместного предприятия под названием «АлиЭкспресс Россия» (AliExpress Russia), в которое вошли китайский гигант электронной коммерции «Алибаба Груп» (Alibaba Group), крупнейшая российская интернет-компания Mail.ru и российский оператор мобильной связи «Мегафон».

«Это свидетельствует о том, что сотрудничество между двумя странами в области электронной коммерции вышло на новый уровень — осуществился переход от ведения собственного бизнеса каждым по отдельности к совместной работе и созданию гиганта электронной коммерции, который будет господствовать на русскоязычных рынках», — заявил во вторник в интервью «Глобал Таймс» Лу Чжэньхун (Lu Zhenhong), независимый аналитик электронной торговли в Пекине.

«Китайские гиганты интернет-бизнеса могли бы предоставить местным компаниям ноу-хау в области обновления продуктов, контроля затрат и продвижения в этом секторе, а также стимулировать развитие российской цифровой экономики, к тому же эти шаги отвечают глобальным амбициям самих китайских компаний — речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, которое всем на руку», — сказал Лу.

По сообщениям СМИ, ожидается, что новое предприятие, в которое вольются бизнес-активы всех трех компаний, станет ведущим проектом электронной коммерции в России и соседних странах.

«Алибаба» и российский суверенный инвестиционный фонд РФПИ инвестируют в совместное предприятие по сто миллионов долларов.

Крупные инвестиции также свидетельствуют о доверии китайской компании к российскому рынку, а доверие всегда на чем-то основано.

В прошлом году во время фестиваля онлайн-покупок «Двойная скидка 11 (Double 11, 11 ноября)» количество заказов на AliExpress выросло более чем на 76% по сравнению с прошлым годом, покупки совершались в 386 категориях товаров, что в 1,2 раза превышало показатели за 2017 год, если верить данным, предоставленным компанией.

«Двойная скидка 11» — ежегодная онлайн-распродажа, которую «Алибаба» проводит в Китае 11 ноября на протяжении последних десяти лет.

Электронная коммерция, равно как и китайские товары, стремительно набирают популярность в России. По данным Министерства торговли Китая, с января по сентябрь прошлого года объем международной торговли между двумя странами достиг 3,7 миллиарда долларов, что на 23% больше, чем в прошлом году.

По прогнозам Андрея Денисова, посла России в Китае, данные на конец 2018 года превысят четыре миллиарда долларов, сообщает Sputnik News («Спутник Ньюс»).

Объем двусторонней торговли, который в 2018 году вырос на 24,5% в годовом исчислении, также достиг рекордного уровня в 108 миллиардов долларов. На фоне глобальной неустойчивости был зарегистрирован рост торговли между двумя странами, который за первые четыре месяца 2019 года составил 5,8 процента.

Более того, прочные двусторонние отношения между Пекином и Москвой, которые можно назвать лучшими за всю историю их существования, создают благоприятную ситуацию для дальнейшего развития сотрудничества в области международной электронной торговли, сказал Лу.

5 июня лидеры двух стран договорились о переходе на новый уровень отношений — к всеобъемлющему стратегическому партнерству для координации усилий на пороге новой эры.

«Лучшая пора»

Китайские трейдеры — не только платформы электронной торговли, но и те, кто имеет дело с российским бизнесом, включая логистические компании — с воодушевлением восприняли благоприятные новости сверху и сказали, что верят в золотой век.

China.com13.06.2019South China Morning Post15.05.2019The Wall Street Journal22.02.2019ИноТВИТ11.02.2019

«Дружественные российско-китайские отношения в значительной степени помогли продвинуть наши международные предприятия электронной торговли», — заявил во вторник «Глобал Таймс» Го Синьсинь (Guo Xinxin), генеральный директор компании «Сейлинг» (Sailing), расположенной в Иу, провинция Чжэцзян в Восточном Китае.

«В 2018 году мы продали товаров на сумму более ста миллионов долларов, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом», — сказал Го, добавив, что в первой половине 2019 года экспорт в Россию увеличился на 30% по сравнению с 2018 годом.

Компания Го вышла на российский рынок в 2014 году, в основном это были продажи одежды, товаров для дома и косметики китайского производства на коммерческих онлайн-платформах, в том числе на AliExpress и российских платформах вроде Joom.

Ху Юн (Hu Yong), главный офис которого также находится в Иу, занимается транспортировкой китайских товаров в Россию и также подтверждает сказанное Го. В понедельник он сообщил «Глобал Таймс», что количество посылок, отправляемых из Китая в Россию, в последние годы неуклонно растет.

По словам Ху, его компания каждый год доставляет из Китая в Россию миллионы посылок, и в прошлом году ее бизнес вырос «по крайней мере на 30%».

«Раньше жители России полагались на импорт одежды и предметов первой необходимости, — сказал Го. — Сегодня вся российская молодежь — это потенциальные пользователи интернета. Развитие платежных инструментов и логистики говорит нам о том, что будущее за электронной коммерцией».

По данным «Яндекс», крупнейшей платежной системы России, заказы российских клиентов на китайских торговых онлайн-платформах с 1 по 27 декабря прошлого года выросли на 105%.

Время транспортировки значительно сокращается благодаря интенсивным двусторонним торговым связям. По словам Ху Цзиньтао, в случае воздушной транспортировки российские клиенты получают товар в течение трех-пяти дней после оформления онлайн-заказа, на доставку наземным транспортом требуется около 15 дней.

Пять лет назад на доставку уходило более 60 дней.

Ху Цзиньтао отметил, что железная дорога, соединяющая Китай и ЕС, также сыграла решающую роль в доставке крупногабаритных товаров, таких как мебель, добавив, что тарифы на логистику относительно низкие.

Значительно улучшились и способы оплаты. К примеру, «Алибаба» договорилась с «Яндекс» о том, чтобы пользователи могли совершать платежи онлайн через серивис «Яндекс.Деньги».

По словам Ху Цзиньтао, электронная коммерция может стать новой опорой для торговли между Китаем и Россией, и в этой области существует огромный потенциал для роста, поскольку на электронную торговлю по-прежнему приходится лишь небольшой процент от общего объема двусторонней торговли.

По прогнозам Морган Стэнли (Morgan Stanley), в 2020 году рынок электронной коммерции в России достигнет 50 миллиардов долларов.

В ходе визита президента Си Цзиньпина (Xi Jinping) в Россию на прошлой неделе был подписан ряд соглашений на общую сумму 200 миллиардов долларов, охватывающих и такие области, как электронная коммерция.

В прошлом году страны также подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) в области электронной торговли с целью создания двустороннего механизма сотрудничества в данной сфере.

Составляя карту будущего

Делая ставку на будущее российского рынка, китайские предприятия данной отрасли пристально следят за поведением российских клиентов, чтобы правильно локализовать свои услуги и обеспечить клиентам лучшее обслуживание.

Ху Цзиньтао отметил, что спрос российских покупателей на китайские товары «повышается». «Растет спрос как на традиционные популярные мелкие товары из Иу, так и на товары с высокой добавленной стоимостью, включая наружное оборудование, электронику и мебель из провинции Гуандун в Южном Китае», — сказал Ху.

Го наблюдает ту же тенденцию: по его словам, компания активно расширяет экспорт более дорогой продукции в диапазоне от 30 до 150 долларов.

Го сказал, что его компания также активизирует работу по локализации товаров: к примеру, использует русский язык на упаковке продукта и в его описании, а также внедряет европейские стандарты размеров одежды.

«Мы также осваиваем российский рынок, надеясь, что некоторые высококачественные российские продукты станут доступными китайскому потребителю», — сказал Ху. К ним относятся товары по уходу за здоровьем, косметика, мороженое, шоколад и конфеты.

«По мере того, как отношения между двумя странами становятся все более тесными, я надеюсь на ускорение процедуры таможенного контроля, чтобы повысить эффективность доставки наших продуктов», — сказал Ху.

По сообщению агентства «Синьхуа» (Xinhua News Agency), российские таможенные службы расширяют электронное оформление в целях более эффективного обслуживания экспортных предприятий Китая. Ожидается, что в 2020 году таким образом на таможне будет обрабатываться не менее 95% от общего объема продукции, отмечают представители российского посольства в Китае.

По мнению экспертов, прочные торговые отношения также помогут Китаю и России противостоять нестабильной внешней обстановке в условиях набирающей обороты китайско-американской торговой войны.

«Несмотря на сокращение экспорта в США, такие рынки, как Россия, Франция, Италия и Япония в последнее время заметно выросли», — сказал Го.

Эксперты считают, что трансграничная электронная коммерция также может способствовать продвижению китайской онлайн-торговли в других странах и регионах в рамках предлагаемой Китаем инициативы «Один пояс — один путь» (BRI). «Электронная коммерция может стать дополнительным стимулом для совместной работы рынка BRI и поможет избавиться от замедления темпов экономического роста на фоне растущей неопределенности и протекционизма в глобальном контексте», — сказал Лу.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.





Источник