Главу Россотрудничества в Киеве хотят уволить после фото в дерьме

Администрация президента РФ недовольна работой главы «Российского центра науки и культуры в Киеве» Константина Воробьева и может уволить его

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, информирует «ДС».

По данным Тымчука, в АП РФ оценили работу главы «Российского центра науки и культуры в Киеве» (представительство Россотрудничества) Константина Воробьева как неудовлетворительную из-за его неспособности «развернуть действенные пророссийские программы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине», особенно в преддверии начала предвыборной кампании в стране.

«В настоящее время рассматривается вопрос о возможном отзыве и увольнении К.П.Воробьева», — сообщил Тымчук.

Как сообщала «ДС», 9 мая члены организации С14 облили зеленкой и фекалиями главу Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.

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