Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара

Фото: golos.com.ua

В бюджет заложен более высокий курс доллара, чем есть

Более высокий курс доллара необходим для выполнения доходной части госбюджета, говорит министр.



Для повышения доходов госбюджета в Украине желателен более высокий курс доллара, заявил министр финансов Сергей Марченко в пятницу, 3 июля.



«То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены», — сказал он.



При этом министр считает, что «это не проблема, это не критическая ситуация».



По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию госдолга.



Отметим, после заявления главы Нацбанка Якова Смолия об отставке накануне, курс доллара подорожал более чем на 50 копеек.



При этом Марченко считает, что отставка сильно не повлияет на валютный рынок.







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