Вы здесь: Главная / Курс валют / Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара

Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара

Курс валют 03 Июл 2020
Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: golos.com.ua

В бюджет заложен более высокий курс доллара, чем есть

Более высокий курс доллара необходим для выполнения доходной части госбюджета, говорит министр.


Для повышения доходов госбюджета в Украине желателен более высокий курс доллара, заявил министр финансов Сергей Марченко в пятницу, 3 июля.


«То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены», — сказал он.


При этом министр считает, что «это не проблема, это не критическая ситуация».


По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию госдолга.


Отметим, после заявления главы Нацбанка Якова Смолия об отставке накануне, курс доллара подорожал более чем на 50 копеек.


При этом Марченко считает, что отставка сильно не повлияет на валютный рынок.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

Курс валют 2 июля 2020 →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top