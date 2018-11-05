Главред (Украина): когда доллару наступит конец?

Война за дедолларизацию

Недавнее выступление президента США Дональда Трампа на генеральной ассамблее ООН вызвало у наблюдателей то странное чувство, когда «лучше бы он ничего не говорил». Ведь за велеречивыми руладами президента США о том «как американские корабли бороздят просторы мирового океана», а жить простым американцам с каждым днем становится лучше и веселее, проглядывала ужасающая неадекватность этого выступления тем вызовам, которые могут возникнуть перед мировой экономикой уже в ближайшее время. О чем не успевает предупреждать и МВФ, и ВТО.

А так как мир и мировая экономика привязаны к доллару как ребенок пуповиной к матери, тут же встал вопрос — а не слишком ли дорого остальные страны платят за эту долларизацию? Ведь подобная зависимость воспринимается вполне закономерно, когда монетарная политика штатов способствует разделу пирога в виде инвестиций и с рынками развивающихся стран. И в тягость — когда выступление лидера крупнейшей страны завершается смехом в зале и возгласом выступающего: «вы смеетесь, странно…».

Project Syndicate03.11.2018Главред28.10.2018Sohu11.10.2018Neue Zürcher Zeitung24.10.2018Hürriyet18.10.2018

Подобные конфузы все больше наталкивают на мысль, что мир потерял осевую основу стабильности — глобальный дирижизм, когда крупнейшая экономика мира — американская, хоть отчасти согласовывала свои маневры с остальным миром, как это было, например, в процессе преодоления кризиса 2008-го года. После таких заявлений президента США, инвесторы начинают понимать, что отныне — «каждый за себя, а Бог против всех»«.

Как всегда, «застрельщиками» в атаках на доллар выступают россияне и иранцы, которые давно мечтают о проведении взаимных расчетов либо в национальной валюте, либо в «нейтральной». Иран многие годы агитирует весь «нефтяной мир» отказаться от гегемонии доллара. По мере наращивания пошлинного давления со стороны США, к этой группе стран медленно дрейфует Китай. Ползучая дедолларизация проявляется, например, и в существенном сокращении вложений ЦБ РФ в казначейские облигации минфина США: по сравнению с 2010-м годом портфель этих ценных бумаг, принадлежащих России сократился с 176 млрд. дол. до 14,9 млрд. дол. Медленно, но уверенно встал на это путь и Китай, который наряду с Японией является крупнейшим держателем американского долга: летом его инвестиции в этом сегменте сократились с 1,178 трлн. дол. до 1,171 трлн. долл или на 7,7 млрд. дол.

Пациент скорее жив

Тем не менее, на данный момент доминированию доллара ничего не угрожает. Как в «плоском античном мире» его благополучие зиждется на нескольких китах, среди которых: удельный вес американкой экономики в структуре мирового ВВП, капитализации фондового рынка, уровень долларовых расчетов в системе SWIFT и рынке базовых сырьевых товаров, прежде всего нефти, где расчеты также формируются в долларах.

Еще одна основа долларовой стабильности — неизменная и многолетняя практика применения доллара в международном обороте и отсутствие политического влияния на него. В то время, как другие валюты сотрясала инфляция, деноминация, денежная реформа, изъятие из обращения и обмен банкнот, доллар всегда оставался единственным островком стабильности. Да и у него есть исторический процесс обесценивания, но в сравнении с другими валютами, доллар лучше других сохраняет свою внутреннюю покупательную способность. Это не юань, где решение о курсовой политике может быть принято в кулуарах очередного съезда КПК. И это не евро, которое является коллективной валютой крайне молодого и неустойчивого квазигосударственного образования.

На данный момент от 70% до 80% мирового торгового оборота номинируется именно в долларах. Мировые центробанки вложили в казначейские облигации США астрономические инвестиции в размере более 6,2 трлн. дол. По данным системы SWIFT, доля доллара в международных банковских расчетах колеблется в пределах 40-45%, в то время как такой же показатель в евро — чуть выше 30%, юаня — 1,5%, рубля — 0,3%.

Что и когда подвинет доллар?

Единственная валюта, которая может подвинуть доллар с Олимпа — это будущая «цифра». Современная мировая денежная система находится в кризисе, который можно сравнить с событиями, предшествующими краху Бреттон-Вудской валютной системы, когда появился доллар, как базовая резервная валюта мира и Ямайская валютная система, здравствующая ныне. На данный момент, ключевые валюты стали заложниками глобальных политических сдвигов: доллар зависит от бюджетной политики США и возможности постоянно повышать планку американских внешних заимствований, евро — от перспектив Евросоюза как консолидированной наднациональной надстройки, фунт — от сценария Брексита, юань — от новой промышленной политики Китая. В этих условиях, даже золото уже не рассматривается как универсальная палочка — выручалочка для озабоченных инвесторов.

В ближайшее время, на смену классической банковской системе придет эра финтеха (FinTech) — то есть абсолютно новая модель финансовых технологий, которая будет базироваться на создании цифровых услуг. Ее локализация будет носить транснациональный, сетевой характер. Появление новой модели будет сопровождаться тотальным пересмотром роли государственных регуляторов в виде центральных банков, созданием стартапов в области новых видов кредитования, максимально дешевых и доступных платежных сервисов и финансовых посредников (брокеров).

Что касается кредитования, то здесь максимальное распространение получат всевозможные формы так называемого «народного фондирования», в первую очередь ICO (первичное предложение монет) — механизм привлечения инвестиций в стартапы с помощью эмиссии специально разработанных под конкретный проект криптовалют. В 2017 году количество выпусков в рамках ICO, по сравнению с 2016 годом увеличилось до трех размещений в неделю.

Кроме того, уже в ближайшее время стоит ожидать появление новых платежных сервисов, которые позволят перечислять в режиме онлайн международные платежи с минимальной комиссией, даже на сумму в несколько десятков долларов. Как говорила Кристин Лагард, с помощью криптовалют можно будет в течение нескольких минут получить четыре доллара за советы по уходу за садом от леди из Новой Зеландии, или три евро за экспертный перевод японской поэмы.

Разумеется, все эти технологии не смогут развиваться на базе существующих классических валют. Единственная технология, которая может обеспечить модель финтеха внутренним топливом и «смазкой» — это цифровые криптовалюты, разработанные на основе технологии блокчейн.

Аналитики МВФ опубликовали доклад, в котором указали на привлекательность рынка криптовалют и отметили, что появление цифровых технологий «меняет мировой ландшафт финансовых услуг». Мир ожидает размытие финансовых границ, когда масштаб расстояний между поставщиками и покупателями будет нивелирован.

В МВФ этот процесс уже окрестили долларизацией 2.0., только вместо долларов будут выступать цифровые валюты. Как показывают расчеты, произведенные фондом, в развивающихся странах, как правило, возникает некий переломный момент, после которого консолидация пользователей вокруг новой валюты происходит экспоненциально. В МВФ приводят пример Сейшел, где использование доллара за короткий промежуток времени выросло в 2008 году с 20% до 60%.

Но вот вопрос, когда это может произойти? Как показывает опыт трансформации мировых валютных систем, на это уходит от 10 до 15 лет. То есть до 2030 года гегемонии доллара вряд что-либо будет угрожать. Правда, исторический ход времени сейчас заметно ускорился. Ну ладно, пусть будет до 2025-го…

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