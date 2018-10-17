Главред (Украина): Что будет с Украиной, если завтра наступит мировой кризис

Падение Доу-Джонса, плохие новости из Китая и общая нервозность на рынках, на которую Федеральная резервная система все продолжает реагировать повышением учетной ставки, дали достаточно поводов, чтобы оперативно переосмыслить ключевые факторы влияния на нашу экономику.

Ниже основные тезисные заключения и выводы по этому поводу.

1. Первое следствие всех кризисов — отток капитала с развивающихся рынков

Мы однозначно пришли к выводу, что «первая волна» не заденет нас напрямую. У нас нет «фондового рынка» и биржи — нерезиденты не смогут быстро выходить из наших бумаг, даже которыми они владеют. В ОВГЗ «нерезидентских денег» с датами погашения в ближайшие 3 месяца или тех, которые можно «скинуть» на вторичном — всего 0,35-0,5 миллаирда долларов. Тоже слишком мало чтобы «сдвинуть курс».

Так что мы не почувствуем совсем мировой кризис из-за малой интегрированности в мировые рынки?

На первом этапе почти не почувствуем. Но через месяц-два-три его влияние начнет сказываться благодаря второму фактору…

2. Падение индекса цен на сырьевые товары, падение или замедление экономического роста стран — основных партнеров Украины

Ну тут в заголовке почти все сказано, объяснять почти нечего. Этот негативный эффект придет не сразу: «растяжка» в 2-3 месяца, а значит уже в январе-феврале следующего года мы не получим привычный приток валюты от экспорта.

В лучшем случае, НБУ просто обойдется без традиционной февральско-мартовской ревальвации (с 29,5 до 26,0), а в худшем — вынужден будет выравнивать и без того отрицательный торговый баланс 10-20% девальвацией, и курс, вместо того чтобы оставаться «ниже 30», может после нового года или уже на декабрьском ажиотаже «уйти» в корридор 32-36. Пока причин для более глубокой девальвации мы не видим, даже если Доу-Джонс упадет вдвое…

3. Паника на внутреннем банковском рынке, что обычно сопровождает курсовой рост

Мы пока не видим «непреодолимых» или «неизбежных» причин, что такая паника должна случиться. Но даже если это произойдет, когда «население», увидев рост котировок наличного доллара, побежит в банки снимать гривневые депозиты и покупать валюту, спералевидно усиливая давление на курс — своевременное введение частичного «моратория» на выдачу вкладов на 1-3 месяца, способны полностью погасить этот эффект и не дать гривне девальвировать глубже, чем на то будут макроэкономические причины.

Главред06.07.2018ИноСМИ12.10.2016Die Welt06.07.2015The Guardian16.02.20154. Фактор 6-миллиардных внешних выплат следующего года и угроза дефолта из-за дефицита валюты

В резервах НБУ 17 миллиардов долларов. Даже если и МВФ не даст ни копейки, ЕС не даст ни копейки, и рынок евробондов окажется в условиях кризиса для нас слишком дорогим или не доступным, никто не мешает все 6 миллиардов заплатить из «резервов» и не получить статуса «страны-банкрота».

Тем более «растрата резервов», которая в условиях спокойного или растущего рынка воспринимается чуть ли не как преступление финансовых властей — в условиях мирового финансового кризиса — описанная в учебниках разумная и необходимая ера для того, чтобы экономика не «просела» слишком глубоко.

Есть еще один фактор: в условиях мирового финансового кризиса МВФ не торгуется долго и настойчиво о мелких гуманитарных пунктах меморандума типа «антикоррупционного суда» или «полномочий НАБУ», а работает как международная финансовая помощь — буквально спасая развивающиеся страны от банкротства! Так было в 1998, 2008, 2015-м! Так будет и в 2019-м, если это понадобится.

5. Падение экономик стран ЕС (снижение темпов роста), сжатие их рынков труда и, и как следствие, возвращение трудовых мигрантов в Украину

Этот эффект можно прогнозировать на 2019 год в случае разворачивания мирового кризиса почти как неизбежный. Сценарно, все именно так и выглядело во время спада 2008-09 года, когда поток наших трудовых эмигрантов устремился на родину из Италии, Польши, Испании и Португалии…

Если это произойдет, то за счет уменьшения поступления притока валюты в страну с нынешних 9-11 млрд долларов на треть или на половину — мы вынуждены будем еще на 10-20 процентных пунктов больше девальвировать гривню (а при неумелом управлении рынком со стороны Нацбанка и на больше) вдобавок к тем 10%-20% девальвационного эффекта, что даст нам неизбежное ухудшение нашего платежного баланса.

Однозначно, в случае разворачивания мирового кризиса, это приведет к замораживанию в гривневом эквиваленте зарплат внутри страны и их снижению в валютном. Приток новой квалифицированной рабочей силы из-за рубежа может серьезно усилить этот эффект.

Однако вышеописанные опасения по возврату трудовых мигрантов могут оказаться и не столь значительными. Вполне возможно и даже логично допустить, что в случае кризиса первыми работу в странах ЕС потеряют как раз «коренные европейцы», а спрос на более дешевую квалифицированную рабочую силу из Украины только усилится. И тогда мы не получим ни один из вышеописанных в п.5 негативных эффектов.

6. Продолжительность возможного кризиса и «точка разворота»

Такие факторы как:

— одна или две волны девальвации национальной валюты

— возможный новый отток вкладов, что ослабит банки

— снижение реальных зарплат в целом в экономике, как за счет девальвации, так и за счет притока рабочей силы

— выход на внутренний валютный рынок 3-5 млрд наличных долларовых сбережений населения (по аналогии с 2014 годом, при росте безработицы население всегда начинает тратить примерно в этих объемах наличные доллары из ранее накопленных сбережений)

— эффект снижения платежеспособного спроса населения, что серьезно «подрежет» импорт

— эффект удешевления рабочей силы и умеренной девальвации, что существенно простимулирует экспорт

— приток новой дешевой рабочей силы или неснижение притока от нее из стран ЕС

Все вышеперечисленные факторы должны привести к «развороту» экономического цикла со «спада» на «рост» уже к лету следующего года (по аналогии с 2009 годом, когда эта же сумма мер позволила за три квартал выйти украинской экономике из кризиса и возобновить рост!)

Все вышеописанное — это лишь тезисы основных факторов влияния на украинскую экономику потенциально возможного мирового кризиса, первые признаки которого мы видим на американских рынках. А это могут быть и просто недельные панические колебания как уже было не раз.

В случае, если мировой финансовый кризис все же начнет развиваться, многое будет зависеть от направлений его развития, его проявлений и масштаба в различных частях света от США до Китая.

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