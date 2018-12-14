Главой Службы судебной охраны стал заместитель командующего Нацгвардией (ФОТО) — Depo.ua

Председателем Службы судебной охраны по итогам конкурса стал заместитель командующего Национальной гвардии Украины Валерий Бондарь

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ГСА.

Отмечается, что в Государственной судебной администрации Украины от 12 декабря состоялось заседание Комиссии по проведению конкурса на занятие вакантных должностей Председателя Службы судебной охраны и его заместителей. В состав конкурсной комиссии входят три члена Высшего совета правосудия, один член от Совета судей Украины и три члена от Государственной судебной администрации Украины.

В работе Комиссии также принимали участие эксперты Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию гражданской безопасности в Украине Хильдегард Роглер-Мохели, советник по вопросам кадровой политики (Германия) и Галина Михайлюк, эксперт по разработке законодательства (Украина).

В ходе конкурсного отбора на вакантную должность Председателя Службы судебной охраны Комиссией допущены к участию в конкурсе три кандидата, которые подали документы. Однако, на заседание прибыли два кандидата, которые успешно решили разработанные Комиссией ситуационные задачи, были допущены к собеседованию и показали глубокие знания и высокий уровень профессиональной подготовки.

Комиссия определила общий рейтинг кандидатов и по результатам составления рейтинга победителем конкурса определен 49-летний Валерий Бондарь.

Справка: Валерий Бондарь окончил Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск (1991), Киевский институт внутренних дел (специальность «Правоведение», 1999), Национальную академию обороны Украины с отличием (2006). Генерал-майор. Занимает должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Стаж военной службы и службы в Национальной гвардии Украины составляет более 32 лет. Отмечен государственной наградой — Орденом Даниила Галицкого.

Согласно условиям конкурса, должностной оклад будущего главы службы составит 40 тыс. грн – на уровне оплаты труда председателя Национальной полиции. К нему добавляются ежемесячные доплаты, премии и единовременные виды денежного обеспечения.





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