Главой Корпорации развития Крыма стал вчерашний ярый «заукраинец»

Сегодня, 15 октября, к обязанностям главы Корпорации развития Республики Крым приступил 40-летний Дмитрий Ворона, советник главы Крыма Сергея Аксенова. Крымчане, узнав об этом назначении, грустно шутят: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…»

Став в 2014 году гражданином России, Ворона, как говорят в Крыму, сохранил в кармане еще и украинский паспорт. Например, в 2016 году, поздравляя в своем Facebook граждан Украины с Днем независимости, новоиспеченный россиянин Ворона сокрушался насчет «аннексии Крыма Россией» и «временно оккупированных территорий на Донбассе».

Скриншоты со страницы в Facebook Александра Талипова.

Когда Ворона поздравлял в 2017 году украинцев с Днем Конституции, он призывал граждан Украины приводить жизнь в стране в соответствие с европейской демократией и другими принципами так называемой революции достоинства 2014 года.

Сейчас оригиналы постов, как и сам Facebook Вороны, недоступны, — возможно, чиновник вовремя удалил компрометирующие его материалы.

Ворона относится к категории так называемых македонцев — украинских чиновников из генерации Виктора Януковича, уроженцев Донецкой области. «Македонец» — производное от Макеевки, города-спутника Донецка, в устах крымчан «македонец» — синоним двуличного коррупционера. Родился Ворона в Донецке, по образованию юрист, доктор юридических наук. В его официальной биографии есть пункт, что работать юристом Ворона начал еще в 17 лет, то есть только поступив на первый курс юрфака Донецкого университета. Такое вряд ли представляется возможным даже в условиях Украины. После окончания юрфака Ворона живет в Макеевке, но недолго. В 2006 году — спустя пять лет после получения диплома юриста — 27-летний Ворона уже киевлянин, замглавы Министерства охраны окружающей среды Украины. В апреле 2010 года Ворону перевели в МВД Украины, на пост замминистра.

Тогда МВД Украины возглавлял земляк Вороны Анатолий Могилев, будущий премьер Автономной республики Крым. В декабре того же года Ворону назначают главой Государственной миграционной службы Украины. В апреле 2011 года Могилев возвращает Ворону в центральный аппарат МВД — замглавы ведомства, руководителем аппарата. В ноябре 2011 года министром внутренних дел Украины стал Виталий Захарченко, Могилева переводят в Симферополь. Захарченко — уроженец города Константиновки близ Славянска, Могилев родом из Славянска, Ворона — дончанин. Однако при земляке Захарченко Ворона не задержался. В апреле 2012 года его назначают замглавы Минюста Украины — в подчинение к министру Александру Лавриновичу. Лавринович — пример члена «Партии регионов», который создал свою политическую карьеру как ярый националист-самостийник. Бывший министр юстиции Украины и бывший регионал Лавринович — один из основателей националистической партии «Народный рух Украины». Главой Минюста он был и при Януковиче, и при Викторе Ющенко, и при Леониде Кучме. Когда «свидомого» регионала Лавриновича в Минюсте в 2013 году сменила «пророссийская» регионалка Елена Лукаш, Ворона уже работал руководителем Государственной регистрационной службы Украины — в формальном подчинении у Лукаш, но как глава самостоятельного ведомства.

На этом посту Ворона встретил Евромайдан 2014 года. Дальнейшая карьера «заукраинца» Вороны связана с Крымом, куда он попал явно не без помощи земляков-«македонцев». То, что, будучи формально россиянином и фактически государственным чиновником Российской Федерации, Ворона изрекал антироссийские лозунги, крымчан возмущает. В социальных сетях уже ходят шутки вроде «Аваков придет — порядок наведет». А если серьезно, говорят крымчане, Российской Федерации необходимо обратить пристальное внимание на ротацию управленческих кадров в таком стратегически важном регионе России, как Крым.

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