Главой Горного улуса вновь избран Никита Андреев

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Никита Андреев, представитель партии «Единая Россия», переизбран главой Горного улуса. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК Якутии.
По данным на 23 часа 9 сентября, действующий глава набрал 4027 голосов избирателей, что составляет 80.65%. Его соперник, самовыдвиженец Айтал Протопопов набрал 892 голоса — 17.87%.
Никита Андреев родился в 1979 году в с. Бердигестях Горного района ЯАССР. Окончил финансово-экономический институт Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «мировая экономика».
2001-2002 гг. — специалист отдела торговли в ГУП «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»»;
2002-2003 гг. — экономист-нормировщик в ГУП «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»»;
2003-2006 гг. — экономист по труду ГУП «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»»;
2006 г. — начальник отдела торговли в ОАО «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»»;
2007 г. — старший специалист, и.о. начальника отдела по торговле и внешним связям ОАО «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»»;
2007-2011 гг. — начальник экономической службы ОАО «Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»»;
2011-2013 гг. — первый заместитель главы муниципального района «Горный улус»;
8 сентября 2013 года избран главой муниципального района «Горный улус».
Источник: News.Ykt.Ru
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