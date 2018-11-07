Главный регулятор бизнеса – клиент, а не государство

Темные времена украинской бизнес-истории всегда связаны с попытками чиновников мешать частным компаниям развиваться.

А если сдержать рост рынка не удалось, то они хотят его «возглавить» – в ход идет регулирование, желательно такое, чтоб либо уничтожить, либо себе забрать. Звучит жестко?

Это про атаку на рынок доставки. Я о проекте закона о почтовой связи, который уже неделю обсуждается в колонках в разных изданиях. В нем государство берет на себя функцию назначать операторов доставки, которые смогут предоставлять самые востребованные клиентами услуги, например, посылки до 10 кг. А еще, государство продиктует, по какой цене можно доставлять эти посылки! И уже назначило такого оператора – своего, государственного. Добро пожаловать в советскую плановую экономику. Всем остальным компаниям, которые сейчас перевозят сотни миллионов посылок в год, остаются грузы свыше 10 кг. К чему это приведет?

Рынок e-commerce понесет огромные убытки или исчезнет вообще.

Логистическим компаниям будет нерентабельно содержать штат сотрудников, автопарк и сеть отделений.

Но больше всего пострадают клиенты. Они получат услуги низкого качества по высокой цене, если будет кому эти услуги оказывать. Монополии еще никогда не приводили к положительному эффекту для клиентов. Особенно государственные.

Зачем же чиновники так хотят принять этот закон? Говорят, что ужас – никто не регулирует компании экспресс-доставки. Во-первых, это не соответствует действительности. Нас регулирует Конституция, законодательство Украины, Антимонопольный комитет и Служба по делам потребителей. Этого недостаточно? Тогда скажу прямо – клиент наш главный регулятор. Каждый день люди своей гривней голосуют за ту или иную службу доставки. Они не пойдут туда, где хамят, теряют посылки, заставляют ждать в вечных очередях. Так, может, в этом и кроется причина такого странного законопроекта? Может, это попытка защитить госоператора, который терпит колоссальные убытки? Во-вторых, зачем? Рынок электронной коммерции и рынок экспресс-доставки – это миллиарды гривен налоговых поступлений в бюджет страны. У нас и так все отлично работает, без чиновничьего вмешательства.

Нова Пошта – против принятия закона в этой редакции. Наша компания – за свободный рынок и конкуренцию, за равные условия для всех. Не нужно регулировать процветающие рынки – логистики и электронной коммерции. Учитесь работать так, чтобы люди сами хотели к вам идти. Тогда никакой админресурс не понадобится.

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