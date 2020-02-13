Главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи. Новости политики

Директор НАБУ Артем Сытник, называя «фейком» информацию о прослушке Синагоги в 2018 году, сказал неправду

Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, сказанные на заседании комитета Верховной рады, — ведь при своем вступлении в должность, он присягал народу Украины и клялся говорить правду! Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге — это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду», — написал он, отметив, что при конфиденциальной встрече с Сытником передал ему необходимые доказательства.

Главный раввин Украины также отметил, что «Сытник назвал «фейком» и информацию о слежке в Страсбурге (за судьей ЕСПЧ, — «ДС»)».

«При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, фигурирующий в протоколе о проведении аудиоконтроля в Синагоге это одно и то же лицо — сотрудник Артема Сытника С. Рокунь», — написал он.

Асман также отметил, что ему известно о «действиях НАБУ, имеющих целью преследования прихожан синагоги». Он отметил, что лично общался со свидетелями, «которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей».

«Безусловно, я имею намерения информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также буду обращаться к руководству страны с просьбой принять меры», — добавил он.

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Напомним, в октябре 2018 года главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что в киевской синагоге якобы были обнаружены подслушивающие устройства. По словам Асмана, из собственных «компетентных источников» он узнал, что к незаконной слежке якобы причастны лица, имеющие отношение к НАБУ.

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