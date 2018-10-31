Главный раввин Украины: НАБУ следит за синагогой. У Сытника опровергают

Национальное антикоррупционное бюро опровергло информацию о том, что НАБУ якобы осуществляет незаконные следственные действия по еврейской общине Киева

Об этом говорится в официальном заявлении НАБУ, информирует «ДС».

«Информация о том, что, якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия по еврейской общине Киева, не соответствует действительности. Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло», — заявили в Бюро.

НАБУ подчеркивает, что в фокусе их расследований — деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любых других общин.

«Свою деятельность НАБУ осуществляет исключительно в правовом поле, с соблюдением всех требований законодательства. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина являются основными принципами деятельности Национального бюро, в котором нет места никаким проявлениям ксенофобии, национальной или религиозной нетерпимости и вражды», — сказано в заявлении.

Отметим, что ранее главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что в киевской синагоге якобы были обнаружены подслушивающие устройства. По словам Асмана, из собственных «компетентных источников» он узнал, что к незаконной слежке якобы причастны лица, имеющие отношение к НАБУ.

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