Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев: «Россия будет отставать от мировой экономики». Эксклюзивное интервью RTVI

США могут ввести новые санкции против России. Это связано с тем, что Москва отказалась пускать представителей США на свои химические объекты. А недавно издание The Bell сообщило, что российское правительство готовит законопроект, который подразумевает снижение роли доллара в российской экономике. Такой план предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев рассказал в эксклюзивном интервью Екатерине Котрикадзе об эффективности американских санкций и состоянии российской экономики.

Мы обсудили:

Насколько серьезный ущерб ограничительные меры США уже нанесли российской экономике и чего можно ожидать в будущем

Как отклонение от американских санкций может сказаться на китайских и европейских банках и что такое дедолларизация, о которой говорят в правительстве России

Какое значение для россиян имеет пенсионная реформа и как ЕБРР выстраивает свои отношения с Украиной

В каком состоянии находится экономика России и к чему может привести пересмотр НАФТА и торговая война между США и Китаем

