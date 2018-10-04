Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев: «Россия будет отставать от мировой экономики». Эксклюзивное интервью RTVI

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Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
США могут ввести новые санкции против России. Это связано с тем, что Москва отказалась пускать представителей США на свои химические объекты. А недавно издание The Bell сообщило, что российское правительство готовит законопроект, который подразумевает снижение роли доллара в российской экономике. Такой план предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев рассказал в эксклюзивном интервью Екатерине Котрикадзе об эффективности американских санкций и состоянии российской экономики.
Мы обсудили:
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Насколько серьезный ущерб ограничительные меры США уже нанесли российской экономике и чего можно ожидать в будущем
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Как отклонение от американских санкций может сказаться на китайских и европейских банках и что такое дедолларизация, о которой говорят в правительстве России
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Какое значение для россиян имеет пенсионная реформа и как ЕБРР выстраивает свои отношения с Украиной
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В каком состоянии находится экономика России и к чему может привести пересмотр НАФТА и торговая война между США и Китаем