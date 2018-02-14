Главные угрозы для Украины. Доклад разведки США

В сенате США представили доклад разведки об основных угрозах США, в котором упоминается Украина

Россия может воспользоваться внутренними потрясениями в Украине — противостоянием политиков перед выборами и конфликтом на Донбассе. Америка ожидает вмешательство Москвы и в свои внутренние дела.



Национальная разведка США опубликовала доклад Оценка глобальных угроз, в котором также упоминается Украина. В частности речь идет о конфликте на Донбассе и настроениях украинского населения в целом.



Также в докладе говорится об атаках России на американскую политическую систему и вероятном вмешательстве Москвы в предстоящие выборы конгресса США.



Документ был представлен на слушаниях в комитете сената США директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом 13 февраля. На заседании присутствовали главы пяти разведовательных ведомств, в том числе директор ЦРУ Майк Помпео и глава ФБР Кристофер Рэй.



Корреспондент.net подробно разбирался, о каких угрозах предупреждает американская разведка.







Россия воспользуется внутренними потрясениями Украины







Украина по-прежнему подвержена риску внутренних потрясений, которые Россия может использовать для подрыва прозападной ориентации Киевы, говорится в докладе.







Называется два фактора, которые будут угрожать «зарождающемуся восстановлению» экономики Украины, могут привести к досрочным выборам и изменениям во внешней политике, что также разжигает напряженность между Россией и Западом.







1. Многие украинцы разочарованы темпами реформ, снижением уровня жизни, коррупцией и противостоянием между политиками перед президентскими и парламентскими выборами в 2019 году.





2. Лидеры оппозиции будут стремиться извлечь выгоду из народного недовольства, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами в 2019 году.











Что касается прогноза для Донбасса, то в документе говорится, что конфликт на востоке Украины, вероятно, останется в тупике, а уровень насилия будет колебаться.







Столкновения на линии соприкосновения вряд ли будут происходить в 2018 году, говорится в докладе. Однако отмечается, что мнение сторон может измениться, если одна заподозрит другую в серьезном вызове статусу-кво.







Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации Украины, чтобы подавить или вовсе уничтожить усилия Киева по интеграции с ЕС и укреплению связей с НАТО.







Уступкам, которые будет требовать Россия от Украины, Киев будет «решительно сопротивляться», однако, скорее всего, не сможет восстановить контроль над всем Донбассом в 2018 году.







Россия также будет корректировать уровень насилия, чтобы Киев оказался под давлением, а перегоовры заканчивались в пользу Москвы.







Кроме того, Кремль будет пытаться подорвать единство западных стран в отношении санкций и поддержки Украины.











В докладе также говорится, что Россия будет использовать более разрушительные кибероперации против Украины, такие как «срыв распределения электроэнергии».











Москва угрожает американской стабильности



Официальной темой слушания были мировые угрозы для Соединенных Штатов, которые несут действия правительств Китая, Северной Кореи, Ирана и России.



Намерения последней стали предметом для беспокойства и почти трехчасовой дискуссии. Вмешательство России в президентскую кампанию в 2016 году было вполне удачной операцией, считают американские разведчики.



Главы разведовательных ведомств США / EPA



В докладе говорится, что Москва будет продолжать использовать пропаганду, ботов и социальные сети для вмешательства в промежуточные выборы конгрессменов в 2018 году.



По словам Коутса, нет сомнений в том, что Россия преследует свои цели и, удачно подорвав доверие к президентским выборам 2016 года, рассматривает выборы 2018 года как потенциальную цель для операции по расширению своего влияния.



С его оценкой согласились руководители всех остальных пяти разведывательных агентств.



Глава национальной разведки США также заявил, что Россия и Китай хотят милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать оружие.







Полный текст доклада Оценка глобальных угроз разведывательными службами США





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