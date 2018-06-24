Главные технологические прогнозы на 2018 год

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Какие направления развития технологий являются наиболее значимыми и перспективными.

Было бы здорово заглянуть в будущее, даже если всего на несколько месяцев. С текущими возможностями мы можем увидеть будущее только благодаря прогнозам. Коллеги из Business Insider составили 35 технологических прогнозов на 2018 год. Они позволят нам понять, куда движутся технологии, и какие направления их развития являются наиболее значимыми и перспективными, пишет hi-news.ru.

Интернет вещей

Google и другие последуют за Amazon, представив умную колонку с экраном;

Появится большое количество новых умных устройств для дома;

Рынок умных колонок расслоится для разных стран со своими языками;

Операторы LPWAN привлекут до миллиарда долларов;

Правительства западных стран повременят с регуляциями для Интернета вещей.

Цифровые медиа

Продвигаться будет видео для мобильных устройств с высоким качеством. Начнутся пробы новых моделей получения прибыли;

Основное внимание будет направлено на Поколение Z;

Издательства постараются диверсифицировать выручку с рекламы;

Дополненная реальность сыграет большую роль в рекламе;

Amazon станет третей рекламной площадкой по значимости.

Приложения и платформы

Amazon потеряет преимущество на рынке голосовых ассистентов;

Apple изменит предложения в App Store для подъема продаж более качественных приложений;

VR-гарнитуры будут распространяться все активнее;

Бизнес отойдет от мобильных приложений, отдав предпочтение мессенджерам и социальным приложениям;

Facebook постарается догнать Google и Apple по уровню внимания со стороны разработчиков.

Электронная коммерция

Сделка с Amazon негативно скажется на репутации Whole Foods;

Alibaba начнет проведение дня холостяка;

Многие организации начнут обновлять свои мобильные приложения;

Amazon выйдет на рынок фармацевтики;

Индия станет полем битвы для электронной коммерции.

Платежи

Часть ритейлеров начнет прием криптовалюты из-за наличия спроса;

Платежные сервисы начнут сотрудничать с организациями для поднятия уровня безопасности;

Банки начнут интегрировать сервисы для контроля за расходами и бюджетом;

Ослабление регуляций даст возможность для роста количество платежных сервисов;

Amazon постарается стать лидером в голосовых платежах.

Финансовые технологии

Партнерства финансовых компаний начнут приносить первые видимые результаты;

Инвестиции в финансовые технологии достигнут рекордных 45 миллиардов долларов;

Открытый банкинг вызовет рост нарушений;

Глобальные регуляторы постараются сдерживать ICO;

Финансовые технологии начнут бурный рост в Латинской Америке.

Транспорт и логистика

Начнется настоящая гонка беспилотных автомобилей;

Uber продолжит терять свою долю рынка;

Произойдет прорыв в создании регуляций для беспилотников;

2018 год станет значимым для логистических компаний;

Логистические и финансовые компании вместе начнут работу над использованием блокчейна.

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