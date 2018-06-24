Главные технологические прогнозы на 2018 год

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Какие направления развития технологий являются наиболее значимыми и перспективными.
Было бы здорово заглянуть в будущее, даже если всего на несколько месяцев. С текущими возможностями мы можем увидеть будущее только благодаря прогнозам. Коллеги из Business Insider составили 35 технологических прогнозов на 2018 год. Они позволят нам понять, куда движутся технологии, и какие направления их развития являются наиболее значимыми и перспективными, пишет hi-news.ru.
Интернет вещей
Google и другие последуют за Amazon, представив умную колонку с экраном;
Появится большое количество новых умных устройств для дома;
Рынок умных колонок расслоится для разных стран со своими языками;
Операторы LPWAN привлекут до миллиарда долларов;
Правительства западных стран повременят с регуляциями для Интернета вещей.
Цифровые медиа
Продвигаться будет видео для мобильных устройств с высоким качеством. Начнутся пробы новых моделей получения прибыли;
Основное внимание будет направлено на Поколение Z;
Издательства постараются диверсифицировать выручку с рекламы;
Дополненная реальность сыграет большую роль в рекламе;
Amazon станет третей рекламной площадкой по значимости.
Приложения и платформы
Amazon потеряет преимущество на рынке голосовых ассистентов;
Apple изменит предложения в App Store для подъема продаж более качественных приложений;
VR-гарнитуры будут распространяться все активнее;
Бизнес отойдет от мобильных приложений, отдав предпочтение мессенджерам и социальным приложениям;
Facebook постарается догнать Google и Apple по уровню внимания со стороны разработчиков.
Электронная коммерция
Сделка с Amazon негативно скажется на репутации Whole Foods;
Alibaba начнет проведение дня холостяка;
Многие организации начнут обновлять свои мобильные приложения;
Amazon выйдет на рынок фармацевтики;
Индия станет полем битвы для электронной коммерции.
Платежи
Часть ритейлеров начнет прием криптовалюты из-за наличия спроса;
Платежные сервисы начнут сотрудничать с организациями для поднятия уровня безопасности;
Банки начнут интегрировать сервисы для контроля за расходами и бюджетом;
Ослабление регуляций даст возможность для роста количество платежных сервисов;
Amazon постарается стать лидером в голосовых платежах.
Финансовые технологии
Партнерства финансовых компаний начнут приносить первые видимые результаты;
Инвестиции в финансовые технологии достигнут рекордных 45 миллиардов долларов;
Открытый банкинг вызовет рост нарушений;
Глобальные регуляторы постараются сдерживать ICO;
Финансовые технологии начнут бурный рост в Латинской Америке.
Транспорт и логистика
Начнется настоящая гонка беспилотных автомобилей;
Uber продолжит терять свою долю рынка;
Произойдет прорыв в создании регуляций для беспилотников;
2018 год станет значимым для логистических компаний;
Логистические и финансовые компании вместе начнут работу над использованием блокчейна.