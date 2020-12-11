Главные российские инвестпроекты 2020 года

Привлечение инвестиций в российскую экономику является одним из ключевых условий с позиции открытия дополнительного источника финансирования для решения стратегических задач развития Российской Федерации, а также ведения предпринимательской деятельности.

Художник: Юрий Аратовский

В 2020 году ограничивающими факторами для расширения инвестиционного потока в России выступают: политические и эпидемиологические. Например, по предварительным оценкам Банка России, отток капитала с января по сентябрь 2020 году составил $35,5 млрд, он вырос на 65,9% по сравнению с прошлым годом.

Если в начале года Минэкономразвития РФ прогнозировало рост экономики, то влияние пандемии COVID-19 привело к корректировке оценок, согласно которым спад экономики России в 2020 году составит 9,5%, а безработица в России в 2020 году станет максимальной с 2011 года и вырастет до 5,7%, промышленное производство в стране в 2020 году упадет на 5,4%. Объем экспорта товаров из РФ в 2020 году сократится более чем на треть, до $268 млрд, импорт — на 21%, до $200 млрд. Поэтому несмотря на высокую активность российского правительства в плане повышения привлекательности инвестиционного климата в России, емкость российского рынка инвестиций пока невысокая.

С учетом вышесказанного можно отметить, что основные инвестиционные проекты, запущенные в России в 2020 году, касались развития территорий опережающего развития (ТОР), инфраструктуры, отдельных отраслей. Основные проекты относились к национальному уровню, большинство регионального уровня. Перечислим главные из них.

С позиции развития территорий наиболее резонансными и интересными стали следующие инвестпроекты.

Парк «Три вулкана» площадью 280 квадратных километров. Цель — разработка нового туристического кластера по направлению въездной и внутренний туризм в Камчатском крае. Концепция проекта — государственно-частное партнерство на территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд руб. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд руб. Средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории Камчатки. Данный инвестпроект связан с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, группой «Интеррос» и курортом «Роза Хутор».

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) и Северный морской путь (СМП). АЗРФ в настоящий момент включает 16 резидентов АЗРФ. Резидентами ТОР «Столица Арктики» являются 3 субъекта. Площадь зоны — 5 млн кв. км. Численность населения 2,5 млн человек, что составляет 40% населения всей Арктики. АЗРФ формирует пятую часть доходов федерального бюджета. Ежегодный объем инвестиций в охрану и рациональное использование природных ресурсов в АЗРФ к 2035 году увеличится в 4 раза. СМП открыт для внутреннего и международного судоходства. АЗРФ включает в себя туристический проект «Серебряное ожерелье России», включающий 11 регионов Северо-Запада. В рамках резидентства АЗРФ в настоящий момент реализуются, например, следующие инвестпроекты:

по созданию придорожного сервиса в Карелии;

восстановление работы порта и нефтебазы в Мурманской области ведется в рамках инвестпроекта «Витино» и «НордСтар»;

производство термодревисины;

добыча алмазов на месторождениях Якутии (данный инвестпроект курирует Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики).

С позиции отраслевого развития следует отметить финансирование разработки вакцины от COVID-19. В России разработкой вакцины занимаются государственные организации: новосибирский вирусологический центр «Вектор», НИИ гриппа им А. А. Смородинцева, ФМБА. В разработку вакцины инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — около 4 млрд рублей, Сбербанк — около 50 млн рублей, но основное финансирование идет по линии Минздрава. Фармацевтическая компания «Р-Фарм» профинансировала в марте 2020 года в виде гранта в размере 25 млн рублей разработку вакцины, которой занимается МГУ им. Ломоносова.

С позиции развития инфраструктуры эксперты выделяют следующие инвестпроекты:

Космодром Восточный (Амурская область), Роскосмос, 492 млрд руб. Возможность запуска пилотируемых космических аппаратов с российской территории.

(Амурская область), Роскосмос, 492 млрд руб. Возможность запуска пилотируемых космических аппаратов с российской территории. Завод по производству полимеров (Новокуйбышевск, Самарская область), СП «Роснефти» и «Санорс», 290 млрд руб. Мощность крупнотоннажного пиролизного комплекса составит 1 млн т этилена в год, импортозамещение.

(Новокуйбышевск, Самарская область), СП «Роснефти» и «Санорс», 290 млрд руб. Мощность крупнотоннажного пиролизного комплекса составит 1 млн т этилена в год, импортозамещение. Балтийская АЭС , Росатом, 225 млрд руб. АЭС мощностью 2,3 ГВт обеспечит энергонезависимость Калининградской области.

, Росатом, 225 млрд руб. АЭС мощностью 2,3 ГВт обеспечит энергонезависимость Калининградской области. Реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода , «Газпром нефть», 141 млрд руб. Увеличение глубины переработки нефти и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

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Автор: Олеся Кухаренко, декан экономического факультета Университета «Синергия»





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