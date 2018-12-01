Главной опасностью при введении военного положения была девальвация гривны, — эксперт — 112.ua

Экономический эксперт Алексей Дорошенко 112.ua

Главной опасностью при введении военного положения была девальвация гривны, но поскольку этого не случилось, то экономика продолжает работать в том же темпе. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал экономический эксперт Алексей Колтунович.

«Мы с вами не увидим никакого дефицита, никаких особых изменений, потому что ключевое событие, которое могло произойти, – это девальвация национальной валюты. Мы с вами увидели, что на следующий день доллар уже был за 30 грн за 1 «зеленый», но потом он начал падать, и сейчас мы имеем тот же фактически курс, с которого начинали в понедельник утром», — считает он.

По его мнению, главным последствием скачка курса стала бы остановка экономической деятельности со стороны отечественных производителей и импортеров, но поскольку этого не случилось, уже никаких тяжелых последствий для украинской экономики не ожидается.

Напомним, военное положение начало действовать в 10 регионах Украины с понедельника, 26 ноября, после соответствующих решений президента и Верховной Рады.





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