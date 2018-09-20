Главной опасностью для США стала экономика Китая

Госсекретарь Помпео поставил Пекин выше Москвы в списке угроз







Госсекретарь Майкл Помпео считает, что экономический рост США находится под угрозой. Кадр из видео телеканала Fox News.





Главная угроза для США со стороны Китая – в распространении новой экономической модели, которая предполагает новые формы финансовых расчетов и активное введение неконвертируемой валюты. Такого мнения придерживаются в экспертной среде. Новым поводом говорить о борьбе Вашингтона и Пекина стало интервью госсекретаря США Майкла Помпео, в котором он назвал Поднебесную главной опасностью для Америки, поставив ее выше «русской угрозы».





Заявление, что китайская политика несет для США более высокие риски, нежели та линия, которую претворяет в жизнь Россия, прозвучало во время беседы главы американской дипломатии с ведущей телеканала Fox News Лаурой Ингрэм.





Помпео отметил, что Москва и Пекин представляют собой абсолютно разные виды угроз. Так, Кремль, по словам главы дипведомства, регулярно проявляет агрессию и «пытается вмешаться» в электоральный процесс. «Мы вынуждены давать отпор и сдерживать их там, где можем», – пояснил глава Госдепа, рассуждая о российской внешней политике. «Однако в долгосрочной перспективе, если вы посмотрите на то, что угрожает американским средствам к существованию и несет риск для продолжающегося экономического роста США, то Китай для нас представляет гораздо большую угрозу», – заявил Помпео.





Между тем в самом Китае рассчитывают, что Вашингтон скорректирует свое поведение. Об этом, в частности, заявил агентству Reuters один из высокопоставленных собеседников в Пекине. Китайская государственная газета Global Times, в свою очередь, отмечает, что торговое противостояние между Америкой и Поднебесной заставляет последнюю продолжать политику открытости. «Китай должен противостоять американской торговой войне, отвечая адекватными мерами и защищая собственные интересы в конфликте с Западом, – говорится в редакционном материале издания. – В то же время наша страна без колебаний продолжит дальнейшую политику открытости. Такая тактика реалистична в условиях, когда страна сталкивается со все более сложной ситуацией». Китайское правительство, как отмечает Global Times, должно сдерживать подобные конфликты, не позволяя им перейти на другой уровень и перерасти в конфронтацию стратегического характера.





В экспертной среде полагают, что Китай опасен для США прежде всего с точки зрения своей экономической модели. «Речь скорее идет о моделях экономики, – заявил «НГ» руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Маслов, отвечая на вопрос, чем именно опасна для США экономика КНР. – Сегодня мировая экономика привязана к понятию свободной конвертации валюты, к системе регулирования торговли, которая так или иначе находится под контролем США. Китай же предложил новую модель, которую он формализовал как «Один пояс – один путь». Модель на самом деле предполагает не только логистику и инфраструктуру, она предполагает новые формы финансовых расчетов и активное введение в оборот неконвертируемой валюты, переход на расчет в национальных валютах. США обеспокоены устойчивостью своей модели и соответственно – мировой». Это первое, что имеют в виду США, говоря об угрозе со стороны КНР, полагает эксперт.





Второй большой опасностью аналитик называет попытки Китая вторгнуться в традиционную для США сферу – высокие технологии. «Программа «Сделано в Китае – 2025», в рамках которой Китай экспортирует высокие технологии, пересекается с той сферой, которую США всегда контролировали, – пояснил Маслов. – Третий важный момент: Китай пытается создать новую систему мировой торговли, новые зоны мировой торговли. Отмена тарифных барьеров для КНР очень важный момент, потому что тогда китайские товары безналоговым образом могут проникать на мировые рынки. Китаю это выгодно с точки зрения экспортно-ориентированной экономики. США же не устраивает такая система, потому что она противоречит устоявшимся принципам. Это не просто мечты КНР, а попытка реализовать китайскую программу. Поэтому в Вашингтоне, конечно, понимают, что если бы Китай довел ее до конца в ближайшие 10–15 лет, то у американцев не осталось бы рычагов контроля».





Аналитик считает: с учетом того что Китай не обладает опытом контроля за мировой экономикой, она была бы дестабилизирована как таковая. «В этом плане Помпео прав, – говорит Маслов. – Однако Китай не сможет вытолкнуть США на обочину мировой торговли. Хотя подобная попытка была, и логически она построена правильно. В принципе Китай понял, каким образом можно воздействовать на рост своего влияния в мировой экономике: не встраиваться в американскую модель, а построить свою. Сформировать вокруг себя лагерь стран, перейти на расчеты в национальной валюте, получить независимость от американской резервной системы, настаивать на открытом доступе ко всем ресурсам, убрать тарифные и другие барьеры. Это сразу обеспечит доступ товаров на мировой рынок. В конце концов Китай понял, что главную роль играет не товарная масса, как раньше, а новые технологии. И он вторгся в эту сферу. Технически Китаем все было рассчитано правильно».







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