Главное за вторник: Пенсионная реформа, экономика Украины, дефицит госбюджета и новые «фишки» от monobank

С января будущего года в Украине должен быть запущен второй уровень пенсионного обеспечения — индивидуальные накопительные счета. Помимо гарантированной минимальной государственной пенсии у каждого из нас появится возможность в старости получать дополнительные выплаты из сделанных накоплений.

Почему экономика Украины не конкурентоспособна: 5 ключевых проблем

Чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине, одной борьбы с коррупцией и изъянами судебной системы мало. Необходимо уделять внимание модернизации производства, перестраиваясь на выпуск и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Дефицит госбюджета составил более 7 миллиардов гривен

По данным казначейства, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,3 млрд грн.

monobank готовит новые «фишки» для клиентов

В 2018 году мобильный monobank (Универсал банк) готовит к запуску валютные депозиты и валютные карты. Об этом заявил один из основателей Дмитрий Дубилет.

Вторичный рынок 3-комнатных квартир: где самые дорогие метры

В лидеры столичных массивов с самыми дорогими «трешками» предсказуемо попали Липки, Печерск и Оазис-Оболонь, а замыкает десятку район Левобережной. За неполных 10 месяцев текущего года стоимость квартир на вторичке в центре Печерска выросла почти на 15%, в то время как на Левобережной упала на 24%.

Активы банков увеличились на 14 миллиардов гривен

На 1 октября 2018 года активы банковской системы составили 1,355 трлн грн. За сентябрь активы прибавили 14,05 млрд грн или 1,05%.

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