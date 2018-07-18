Главное за среду: Теневая экономика, заместители министра финансов, бедность в Украине и мошенничество с Приват24

Третий год подряд МЭРТ фиксирует сокращение теневой экономики в Украине. За это время, по подсчетам министерства, неофициальный сектор уменьшился с 43% ВВП в 2014-м до 31% ВВП по итогам прошлого года.

Кабмин запретил госкомпаниям выплачивать вознаграждения и бонусы

Кабинет министров запретил выплачивать вознаграждения и бонусы в государственных компаниях. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

СМИ назвали фамилии возможных заместителей министра финансов

Сергей Верланов и Юрий Джигир как претенденты на должности заместителей министра финансов заполнили декларации за 2017 год.

ПриватБанкпредупредил клиентов о новой схеме мошенничества

Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием поддельных писем о «случайном» переводе денег и поддельных сайтах, которые внешне напоминают сайт Приват24.

Всемирный банк: Бедных в Украине больше, чем пять лет назад

Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Минфин провел розыгрыш среди вкладчиков банка Альянс

Финансовый портал «Минфин» провел акцию для вкладчиков Банка Альянс — участников программы «Бонус к депозитам». У каждого вкладчика была возможность выиграть до двух тысяч гривен. Акция проводилась с 1 июня по 30 июня 2018 года.

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