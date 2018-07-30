Главное за понедельник: Прогноз курса доллара, средняя зарплата, госбюджет и активность НБУ на межбанке

На прошлой неделе гривна существенно просела на валютном межбанке. Доллар при продаже вырос на 28 копеек — с 26,41/26,46 до 26,71/26,74 гривен.

НБУактивно продает валюту на межбанке

С 23 по 27 июля 2018 года в результате валютных интервенций по лучшему курсу Matching Нацбанк продал 120,2 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

За год средняя зарплата в Украине выросла на 24,2%

Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 года составила 9 141 гривен, что в 2,5 раза больше за минималку и на 24,2% больше, чем в июне прошлого года.

Госбюджет за первое полугодие выполнен с дефицитом 9,78 миллиарда гривен

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первых шести месяцев 2018 года составил 9,78 млрд гривен. В прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.

Плюс 3000%. Сколько денег на депозитах держат местные бюджеты

Доходы местных бюджетов растут. А вместе с ними растут и объемы их депозитных вкладов. За 4 года рост составил почти 3000%.

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