Главное за понедельник: Курс валют, прогноз по зарплате и трудовая миграция

На прошлой неделе гривна обвалилась. На торгах доллар вырос сразу на 37 копеек — с 26,73/26,76 до 27,10/27,125 гривен, а курс продажи в обменниках достиг 27,40.

Министр: Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ

Украина собирается прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Гройсман обещает рост средней зарплаты до 10 тысяч гривен в 2018 году

Один из ключевых индикаторов экономического роста Украины — рост средней зарплаты, который по итогам года может достичь 10 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

НБУ: Трудовая миграция тормозит экономический рост

Продолжение оттока рабочей силы может создать проблемы для украинской экономики. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

До 2021 года зарплата в Украине составит более 12 тысяч — прогноз МЭРТ

В среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы, в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 гривен. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

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