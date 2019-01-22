Главное за ночь: катастрофа с кораблями РФ и новый курс валют — politeka.net

Взрыв прогремел в одесском ресторане

В одном из одесских ресторанов прогремел мощный взрыв, в результате чего был ранен человек. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

В результате инцидента был ранен простой прохожий – ему пришлось оказывать помощь на месте.

Примечательно, что устройство приводилось в действие при помощи радиоэлектроники, а смертельно опасных элементов не несло. Возможной причиной полиция считает бизнес-конфликт, поскольку вместе с пострадавшим шел местный застройщик Олег Невзоров.

Украина подписала историческое соглашение с Израилем: «раскрыты последствия для экономики»

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Президент Украины и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписали соглашение о ЗСТ в Иерусалиме. Порошенко назвал этот день «историческим», отметив, что данное соглашение готовилось в течение 50 лет.

Отмечается, что создание ЗСТ позволит снизить цену украинских товаров в Израиле и израильских — в Украине.

Доллар и евро «похудели»: Нацбанк установил новый курс валют

На вторник 22 января Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2794.8597 гривны

100 евро – 3175.5196 гривны

10 российских рублей – 4.2114 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 22 января упал на 3 копейки до уровня 27,95 грн. Курс евро НБУ на 22 января обвалился на 15 копеек, до 31,75 грн. Российский рубль также подешевел по отношению к гривне.

Подробности пожара на танкерах в Черном море

В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 14 человек. Еще пятеро считаются пропавшими без вести. 12 моряков удалось спасти, оба судна, на которых возник пожар, утонули. Пострадавших с переохлаждением и обморожением отправляют в больницы Керчи и Краснодарского края РФ.

Газовые танкеры «Maestro» и «Venice» (предыдущее название «Candy»), которые загорелись в Керченском проливе, причастные к незаконным поставкам газа в Сирии, а также заходили в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

»Кровавое» лунное затмение: украинцев предупредили об ударе, «опасность велика»

В течении трех суток после затмения, получившего название «кровавая луна», сохраняется опасность. Поэтому в эти дни украинцев могут ожидать чрезмерная эмоциональность и снижение работоспособности.

По мнению астрологов, затмение будет влиять на поведение, настроение и чувства людей. Поэтому они призывают водителей быть особенно бдительными за рулем.

Напомним, стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

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