Главное за неделю: Налог для водителей, стресс-тесты банков, депозиты, курс доллара и криптогривна

Украинским автомобилистам готовят новый налог. Не исключено, что уже со следующего года за возраст и «прожорливость» авто придется доплачивать немалые суммы.

Всемирный банк улучшил прогноз по госдолгу

Всемирный банк улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 67,2% с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4% с 68,4% ВВП в 2020-м. Об этом говорится в экономическом обзоре Всемирного банка по Украине.

Карты, деньги, терминал. Что происходит на рынке эквайринга в Украине

Украина уверенно движется к cashless-экономике. Популярность безналичных платежей быстро растет, а эквайринг (прием к оплате банковских карт) становится средством первой необходимости для предпринимателей. «Минфин» выяснял, с каким банком-эквайером лучше работать и сколько придется платить за услугу.

В НБУ рассказали о результатах стресс-тестов

Ни один из государственных банков, по результатам стресс-тестов, не нуждается в дополнительном капитале при тестировании по базовому сценарию. Об этом сегодня на пресс-брифинге заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

В каких банках дорожают депозиты

Средние ставки по депозитам в гривне продолжают расти. За последние две недели больше всего подорожали 9-месячные вклады в банках. А вот средняя доходность по валютным сбережениям все еще падает.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. Об этом сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.

Аналитики рассказали, что будет с курсом доллара

В ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Объем проблемных кредитов вырос на 25 миллиардов гривен

Национальный банк подсчитал, что объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд грн.

Криптогривна: Быть или не быть

Внедрение технологии блокчейн НБУ давно заложил в свою стратегию развития безналичной экономики cashless-2020. Но этот вопрос надолго заглох. Казалось, о блокчейне в Нацбанке забыли. Из «спячки» всех вывел президент Петр Порошенко. В середине сентября на инвестиционном форуме Yes он анонсировал скорое появление электронной гривны.

Пенсионерам пообещали системное повышение пенсий уже с 1 марта

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал системное повышение пенсий уже с 1 марта 2019 года.

Прогноз валютного рынка в Украине на октябрь

Курс гривны в октябре, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар. Сдерживать девальвацию гривны будут ожидания возобновления сотрудничества с МВФ. Позитивное решение по выделению кредитных средств снимет спекулятивное давление на национальную валюту.

Битва кредиток: monobank vs ПриватБанк

На сегодня, две карты украинских банков являются главными конкурентами — карта «Универсальная» от ПриватБанка и карта monobank от Универсал Банка.

Остаток денег в Госказначействе сократился до 21 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу октября 2018 года сократились до 21,4 млрд грн в сравнении с 27 млрд грн на начало сентября. Об этом сообщила Госказначейская служба.

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