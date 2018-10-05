Главное за неделю: Налог для водителей, стресс-тесты банков, депозиты, курс доллара и криптогривна

Украинским автомобилистам готовят новый налог. Не исключено, что уже со следующего года за возраст и «прожорливость» авто придется доплачивать немалые суммы.
Всемирный банк улучшил прогноз по госдолгу
Всемирный банк улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 67,2% с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4% с 68,4% ВВП в 2020-м. Об этом говорится в экономическом обзоре Всемирного банка по Украине.
Карты, деньги, терминал. Что происходит на рынке эквайринга в Украине
Украина уверенно движется к cashless-экономике. Популярность безналичных платежей быстро растет, а эквайринг (прием к оплате банковских карт) становится средством первой необходимости для предпринимателей. «Минфин» выяснял, с каким банком-эквайером лучше работать и сколько придется платить за услугу.
В НБУ рассказали о результатах стресс-тестов
Ни один из государственных банков, по результатам стресс-тестов, не нуждается в дополнительном капитале при тестировании по базовому сценарию. Об этом сегодня на пресс-брифинге заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
В каких банках дорожают депозиты
Средние ставки по депозитам в гривне продолжают расти. За последние две недели больше всего подорожали 9-месячные вклады в банках. А вот средняя доходность по валютным сбережениям все еще падает.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. Об этом сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.
Аналитики рассказали, что будет с курсом доллара
В ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Объем проблемных кредитов вырос на 25 миллиардов гривен
Национальный банк подсчитал, что объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд грн.
Криптогривна: Быть или не быть
Внедрение технологии блокчейн НБУ давно заложил в свою стратегию развития безналичной экономики cashless-2020. Но этот вопрос надолго заглох. Казалось, о блокчейне в Нацбанке забыли. Из «спячки» всех вывел президент Петр Порошенко. В середине сентября на инвестиционном форуме Yes он анонсировал скорое появление электронной гривны.
Пенсионерам пообещали системное повышение пенсий уже с 1 марта
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал системное повышение пенсий уже с 1 марта 2019 года.
Прогноз валютного рынка в Украине на октябрь
Курс гривны в октябре, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар. Сдерживать девальвацию гривны будут ожидания возобновления сотрудничества с МВФ. Позитивное решение по выделению кредитных средств снимет спекулятивное давление на национальную валюту.
Битва кредиток: monobank vs ПриватБанк
На сегодня, две карты украинских банков являются главными конкурентами — карта «Универсальная» от ПриватБанка и карта monobank от Универсал Банка.
Остаток денег в Госказначействе сократился до 21 миллиарда
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу октября 2018 года сократились до 21,4 млрд грн в сравнении с 27 млрд грн на начало сентября. Об этом сообщила Госказначейская служба.