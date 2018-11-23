Главное за неделю: Госбюджет-2019, курс доллара, ставки по депозитам, налоговый кодекс и «Черная пятница»

Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутата.

Изменения в налоговый кодекс: Льготный период для электромобилей, отмена нормы о посылках

Верховная Рада приняла вцелом закон №9260, который вносит изменения в Налоговый кодекс, и продлевает действие льготного ввоза в Украину электромобилей на четыре года. «За» закон проголосовали 236 народных депутатов.

Назван курс доллара, заложенный в госбюджет-2019

Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает курс доллара на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/доллар.

Рада назначила нового министра финансов

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову, которая исполняла обязанности главы Минфина. «За» проголосовало 242 народных депутата.

От Молдовы до Кореи. Где искать валютную альтернативу доллару

От 5 до 7% — столько заработали на курсовых колебаниях те, кто в ноябре 2017 года обменял гривну на доллар. Но это только номинальный доход: с поправкой на инфляцию, которая, по данным НБУ составила в октябре 9,5%, долларовая инвестиция не принесла за год никакого плюса. Даже наоборот – частично обесценилась.

Новые правила уплаты ЕСВ. Минсоцполитики развенчало мифы

Недавно Министерство социальной политики предложило откорректировать администрирование единого социального взноса. Правительство поддержало такую ​​инициативу.

Доля безналичных платежей увеличилась до 902,7 миллиардов гривен

Доля безналичных расчетов за 9 месяцев в общем объеме операций с использованием украинских платежных карт выросла на 5 п.п. в сравнении с 2017 годом (39,3%) до 44,3%. Об этом сообщает НБУ.

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, нормирующие отношения между государственным и местными бюджетами для целей формирования госбюджета на 2019 год.

Максимальные ставки по депозитам: у кого больше

Идея Банк решил побороться за гривну. Финучреждение повысило ставки по годовым депозитам в национальной валюте и заняло третье место в десятке самых щедрых банков.

«Черная пятница»: Что и как нужно покупать

23 ноября в США и многих других странах начнутся рождественские распродажи. Скидки на некоторые товары могут доходить до 70-90%. Чтобы извлечь из этого дня максимальную выгоду, к нему нужно подготовиться.

Рада так и не дошла до закона о СПЛИТе

22 ноября Верховная Рада так и не дошло до голосования законопроекта о СПЛИТе.

Будут ли деньги на выплату пенсий в декабре

Чтобы не допустить повторения задержки по выплате пенсий в следующем месяце, в среду правительство принимает несколько решений. Они должны обеспечить деньгами Пенсионный фонд. Какие последствия будут иметь эти решения, и удастся ли чиновникам решить проблему, в своем блоге на LB написал эксперт по государственному управлению и публичным финансам Виктор Мазярчук.

monobank показал металлическую карту для VIP-клиентов. Презентация

monobank готовит карту для вип-клиентов — iron card. Об этом на FinRetail 2018 заявил сооснователь банка Олег Гороховский

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