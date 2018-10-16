Главное на вечер 16 октября 2018



Бездействие проамериканских сил в Сирии позволило террористам установить полный контроль над территорией у Евфрата, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко. Террористы взяли под контроль около 20 км между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса, передает ТАСС. США заявляют о победе над террористической организацией ИГИЛ, запрещенной в России, но ИГИЛ все еще контролирует некоторые районы, а США и их союзники лишь имитируют борьбу с боевиками на юге провинции Дэйр-эз-Зор, сказал Савченко.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы обсудить с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул- Азизом Аль Саудом дело пропавшего журналиста Джамаля Хашогги, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что обсудил с королем исчезновение журналиста и направил Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации.

Мировая торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, лишит мировую экономику 1,52 трлн. долларов, причем наибольший ущерб от этого в долгосрочной перспективе получит именно Вашингтон, пишет испанская газета ABC со ссылкой на ежегодное заседание Международного валютного фонда. В МВФ заявили, что в худшем случае мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП снизится на 2%. Таким образом, мировую экономику ждут еще большие потрясения, чем произошедшие во время финансового кризиса 2008–2009 года, передает РИА «Новости». Эксперты МВФ предположили, что мировая экономика еще не полностью ощутила эффект от протекционизма администрации Трампа и именно в 2019 году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформирует лидеров 27 стран — членов Евросоюза о готовности ЕС к возможному провалу переговоров о выходе Великобритании из состава сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросоюза в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. Также источник отметил, что выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в понедельник в Палате общин показало, что достичь соглашения по Brexit будет сложнее, чем ожидалось.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала принять мораторий на повышение тарифов на газ на Украине, сообщает RT. Напомним, в конце сентября украинское правительство приняло решение отложить повышение цены на газ для населения до 18 октября. Также сообщалось, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, новое повышение цен на газ сделает большинство украинцев неплатёжеспособными.

Православный мир обсуждает последние решения Константинопольского патриарха по поводу Украины. Глава Иерусалимской церкви патриарх Феофил III , встретившись накануне с делегатом главы УПЦ, заявил Вселенскому патриарху: «Глобализация имеет своей главной целью разрушение православной церкви. Это происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Вмешательство представителей одной церкви в дела другой под влиянием политиков – это признаки такого процесса. Мы молимся за нашего собрата митрополита Онуфрия и многострадальный народ Украины», – сказал Феофил III

Источник